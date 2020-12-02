https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587291998.html

В Москве за сутки госпитализировали 1570 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1570 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализировано 1570 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 425 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T10:48

2020-12-02T10:48

2020-12-02T10:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1570 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 425 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтвержден 5 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 570 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 425 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 8,7% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,6% – от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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