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В Москве за сутки госпитализировали 1570 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1570 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализировано 1570 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 425 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T10:48
2020-12-02T10:48
2020-12-02T10:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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происшествия
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 1570 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 425 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице подтвержден 5 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 570 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 425 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 8,7% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,6% – от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
За последние сутки в Москве
госпитализировано 1570 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 425 человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице подтвержден 5 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 570 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 425 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 8,7% среди заболевших - дети, 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,6% – от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф