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В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
Еще 6575 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, общее число достигло почти 465 тысяч человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T09:07
2020-12-02T09:08
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Еще 6575 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, общее число достигло почти 465 тысяч человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 6575 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 464 984", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

09:07 02.12.2020 (обновлено: 09:08 02.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Еще 6575 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, общее число достигло почти 465 тысяч человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 6575 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 464 984", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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