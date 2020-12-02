https://ria.ru/20201202/koronavirus-1587275647.html

В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки

Еще 6575 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, общее число достигло почти 465 тысяч человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:07

2020-12-02T09:07

2020-12-02T09:08

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Еще 6575 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки, общее число достигло почти 465 тысяч человек, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В столице выздоровели ещё 6575 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 464 984", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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