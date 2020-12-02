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https://ria.ru/20201202/gastroturizm-1587289993.html
Названы города, недооцененные гастрономическими туристами
Названы города, недооцененные гастрономическими туристами
Венгерский Будапешт, испанский Сан-Себастьян и итальянский Неаполь вошли в десятку лучших мест мира для гастрономического туризма среди тех, которые... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T12:08
2020-12-02T12:08
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Венгерский Будапешт, испанский Сан-Себастьян и итальянский Неаполь вошли в десятку лучших мест мира для гастрономического туризма среди тех, которые туроператоры пока не предлагают гурманам, сообщает "ЕвроПульс".Рейтинг составили специалисты из кулинарного онлайн-издания Chef’s Pencil. Они попросили 250 шеф-поваров и гурманов со всего мира назвать места с самобытной и интересной кухней, которые редко упоминаются в путеводителях гастрономического туризма.В тройке лидеров — Кейптаун, Будапешт и Чикаго.Шеф-повара отметили, что последние десять лет в столице Венгрии развивается высокая кухня. И к концу 2020 года шесть ресторанов города были удостоены мишленовских звезд. При этом традиционные национальные блюда остаются доступными и самобытными.Сан-Себастьян — на шестом месте. Он может похвастаться тремя ресторанами со звездами Мишлен и традиционной закуской — маленькими бутербродами пинчос, которые в 2018 году были признаны самым вкусным блюдом в мире по версии Lonely Planet.Неаполь замыкает десятку лучших. Он известен пиццей: в 2017 году процесс ее приготовления даже получил статус нематериального наследия ЮНЕСКО. Но шеф-повара уверяют, что в этом итальянском городе много других интересных и вкусных блюд — от высокой кухни до уличной еды.Также в десятку интересных гастрономических локаций вошли Мельбурн (четвертое место), за ним расположились Мехико, Берген, Гонконг и Монреаль.
https://ria.ru/20201123/retsepty-1585519223.html
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еда - туризм, туристы, еда, мехико, туризм, берген, новости - туризм, юнеско, гонконг, монреаль, кейптаун, канада, европа, юар, чикаго, мельбурн, венгрия, италия, сша, испания, неаполь, будапешт

Названы города, недооцененные гастрономическими туристами

12:08 02.12.2020
 
© Фото : Pixabay / LyciouseПицца
Пицца - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Фото : Pixabay / Lyciouse
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Венгерский Будапешт, испанский Сан-Себастьян и итальянский Неаполь вошли в десятку лучших мест мира для гастрономического туризма среди тех, которые туроператоры пока не предлагают гурманам, сообщает "ЕвроПульс".
Рейтинг составили специалисты из кулинарного онлайн-издания Chef’s Pencil. Они попросили 250 шеф-поваров и гурманов со всего мира назвать места с самобытной и интересной кухней, которые редко упоминаются в путеводителях гастрономического туризма.
В тройке лидеров — Кейптаун, Будапешт и Чикаго.
Шеф-повара отметили, что последние десять лет в столице Венгрии развивается высокая кухня. И к концу 2020 года шесть ресторанов города были удостоены мишленовских звезд. При этом традиционные национальные блюда остаются доступными и самобытными.
Сан-Себастьян — на шестом месте. Он может похвастаться тремя ресторанами со звездами Мишлен и традиционной закуской — маленькими бутербродами пинчос, которые в 2018 году были признаны самым вкусным блюдом в мире по версии Lonely Planet.
Девушка ест пасту в ресторане - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 08:00Туризм
Едим как в Италии: секреты и рецепты самой популярной в мире кухни
Неаполь замыкает десятку лучших. Он известен пиццей: в 2017 году процесс ее приготовления даже получил статус нематериального наследия ЮНЕСКО. Но шеф-повара уверяют, что в этом итальянском городе много других интересных и вкусных блюд — от высокой кухни до уличной еды.
Также в десятку интересных гастрономических локаций вошли Мельбурн (четвертое место), за ним расположились Мехико, Берген, Гонконг и Монреаль.
Район Бо-Каап в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 08:00Туризм
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