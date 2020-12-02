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Названы города, недооцененные гастрономическими туристами

Названы города, недооцененные гастрономическими туристами

Венгерский Будапешт, испанский Сан-Себастьян и итальянский Неаполь вошли в десятку лучших мест мира для гастрономического туризма среди тех, которые... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T12:08

2020-12-02T12:08

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Венгерский Будапешт, испанский Сан-Себастьян и итальянский Неаполь вошли в десятку лучших мест мира для гастрономического туризма среди тех, которые туроператоры пока не предлагают гурманам, сообщает "ЕвроПульс".Рейтинг составили специалисты из кулинарного онлайн-издания Chef’s Pencil. Они попросили 250 шеф-поваров и гурманов со всего мира назвать места с самобытной и интересной кухней, которые редко упоминаются в путеводителях гастрономического туризма.В тройке лидеров — Кейптаун, Будапешт и Чикаго.Шеф-повара отметили, что последние десять лет в столице Венгрии развивается высокая кухня. И к концу 2020 года шесть ресторанов города были удостоены мишленовских звезд. При этом традиционные национальные блюда остаются доступными и самобытными.Сан-Себастьян — на шестом месте. Он может похвастаться тремя ресторанами со звездами Мишлен и традиционной закуской — маленькими бутербродами пинчос, которые в 2018 году были признаны самым вкусным блюдом в мире по версии Lonely Planet.Неаполь замыкает десятку лучших. Он известен пиццей: в 2017 году процесс ее приготовления даже получил статус нематериального наследия ЮНЕСКО. Но шеф-повара уверяют, что в этом итальянском городе много других интересных и вкусных блюд — от высокой кухни до уличной еды.Также в десятку интересных гастрономических локаций вошли Мельбурн (четвертое место), за ним расположились Мехико, Берген, Гонконг и Монреаль.

https://ria.ru/20201123/retsepty-1585519223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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