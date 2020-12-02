https://ria.ru/20201202/finansirovanie-1587403161.html

Руденя: финансирование ТФОМС увеличивается для решения приоритетных задач

Руденя: финансирование ТФОМС увеличивается для решения приоритетных задач

Финансирование территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС) в следующем году по сравнению с 2020 годом планируется увеличить на 254,4 миллиона рублей РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:48

2020-12-02T18:48

2020-12-02T18:48

тверская область

игорь руденя

ржев

кимры

вышний волочек

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ТВЕРЬ, 2 дек – РИА Новости. Финансирование территориального фонда медицинского страхования (ТФОМС) в следующем году по сравнению с 2020 годом планируется увеличить на 254,4 миллиона рублей - до 17,3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.В среду проект бюджета ТФОМС на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов рассматривался на заседании областного правительства."Финансирование Фонда планомерно увеличивается для решения приоритетных задач по снижению уровня онкологических, сердечно-сосудистых и вирусных заболеваний, развитию первичной медицинской помощи и детского здравоохранения. В 2021 году особое внимание будет уделено также развитию акушерства и гинекологии, лечению заболеваний органов пищеварения", - сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя. Пресс-служба уточняет, что комплексная работа по этим направлениям включает, в частности, строительство нового операционно-реанимационного блока при Тверском онкологическом диспансере, наращивание мощности профильных отделений для увеличения объемов оказания помощи при лечении острых сосудистых нарушений, заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов мочеполовой системы, а также создание филиальной сети областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной во Ржеве, Кимрах, Нелидово, Вышнем Волочке, Бежецке. -0-

https://ria.ru/20201127/infektsionka-1586663669.html

ржев

кимры

вышний волочек

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игорь руденя, ржев, кимры, вышний волочек