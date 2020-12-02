https://ria.ru/20201202/ekstremizm-1587372606.html
Страны ОДКБ поддержали продолжение совместной борьбы с экстремизмом
Страны ОДКБ поддержали продолжение совместной борьбы с экстремизмом
Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддерживают продолжение совместной борьбы с экстремистской деятельностью, говорится в декларации РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:28
2020-12-02T16:28
2020-12-02T16:28
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддерживают продолжение совместной борьбы с экстремистской деятельностью, говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ."Государства-члены поддерживают продолжение совместной работы по противодействию экстремистской деятельности, в том числе в рамках рабочей группы по борьбе с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ", - отмечается в опубликованном документе.
https://ria.ru/20201202/odkb-1587365435.html
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