https://ria.ru/20201202/ekstremizm-1587372606.html

Страны ОДКБ поддержали продолжение совместной борьбы с экстремизмом

Страны ОДКБ поддержали продолжение совместной борьбы с экстремизмом

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддерживают продолжение совместной борьбы с экстремистской деятельностью, говорится в декларации РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T16:28

2020-12-02T16:28

2020-12-02T16:28

одкб

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) поддерживают продолжение совместной борьбы с экстремистской деятельностью, говорится в декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ."Государства-члены поддерживают продолжение совместной работы по противодействию экстремистской деятельности, в том числе в рамках рабочей группы по борьбе с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ", - отмечается в опубликованном документе.

https://ria.ru/20201202/odkb-1587365435.html

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