Мосгорсуд не поверил жалобам Ефремова на Пашаева
11:41 02.12.2020 (обновлено: 12:31 02.12.2020)
© АГН "Москва" / пресс-служба судаАктер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мосгорсуд не поверил доводам актера Михаила Ефремова о давлении, которое на него якобы оказывал бывший защитник Эльман Пашаев, сказано в определении апелляционной инстанции суда.
"Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников, изложенных в апелляционных жалобах об оказании Пашаевым <...> давления на Ефремова <...> и о введении его в заблуждение адвокатами, осуществлявшими его защиту в суде первой инстанции, так как находит их несостоятельными и опровергающимися представленными материалами", — сказано в определении.
Суд отмечает, что в ходе разбирательства у артиста неоднократно спрашивали, согласована ли с ним позиция его адвокатов, является ли линия защиты отражением его собственных взглядов на обстоятельства, в том числе в части признания вины, на что тот отвечал утвердительно. Коллегия напомнила, что Ефремов на время отказался от услуг Пашаева, но затем вновь заключил с ним соглашение. "Что свидетельствует о его доверии, взаимопонимании с данными защитниками, согласованности избранной линии защиты и принятии предложенной адвокатами тактики", — сказано в определении суда.
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Ефремов неоднократно менял свою позицию, касающуюся признания вины. Впоследствии он объяснил это давлением Пашаева. После приговора он сменил команду защитников, а затем Пашаев лишился адвокатского статуса.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.