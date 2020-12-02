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Мосгорсуд не поверил жалобам Ефремова на Пашаева
Мосгорсуд не поверил жалобам Ефремова на Пашаева
Мосгорсуд не поверил доводам актера Михаила Ефремова о давлении, которое на него якобы оказывал бывший защитник Эльман Пашаев, сказано в определении... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:41
2020-12-02T12:31
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мосгорсуд не поверил доводам актера Михаила Ефремова о давлении, которое на него якобы оказывал бывший защитник Эльман Пашаев, сказано в определении апелляционной инстанции суда.Суд отмечает, что в ходе разбирательства у артиста неоднократно спрашивали, согласована ли с ним позиция его адвокатов, является ли линия защиты отражением его собственных взглядов на обстоятельства, в том числе в части признания вины, на что тот отвечал утвердительно. Коллегия напомнила, что Ефремов на время отказался от услуг Пашаева, но затем вновь заключил с ним соглашение. "Что свидетельствует о его доверии, взаимопонимании с данными защитниками, согласованности избранной линии защиты и принятии предложенной адвокатами тактики", — сказано в определении суда.Ефремов неоднократно менял свою позицию, касающуюся признания вины. Впоследствии он объяснил это давлением Пашаева. После приговора он сменил команду защитников, а затем Пашаев лишился адвокатского статуса.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201127/efremov-1586621977.html
https://ria.ru/20201201/pashaev-1587175532.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, московский городской суд, происшествия

Мосгорсуд не поверил жалобам Ефремова на Пашаева

11:41 02.12.2020 (обновлено: 12:31 02.12.2020)
 
© АГН "Москва" / пресс-служба судаАктер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба суда
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мосгорсуд не поверил доводам актера Михаила Ефремова о давлении, которое на него якобы оказывал бывший защитник Эльман Пашаев, сказано в определении апелляционной инстанции суда.

"Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников, изложенных в апелляционных жалобах об оказании Пашаевым <...> давления на Ефремова <...> и о введении его в заблуждение адвокатами, осуществлявшими его защиту в суде первой инстанции, так как находит их несостоятельными и опровергающимися представленными материалами", — сказано в определении.

Суд отмечает, что в ходе разбирательства у артиста неоднократно спрашивали, согласована ли с ним позиция его адвокатов, является ли линия защиты отражением его собственных взглядов на обстоятельства, в том числе в части признания вины, на что тот отвечал утвердительно. Коллегия напомнила, что Ефремов на время отказался от услуг Пашаева, но затем вновь заключил с ним соглашение. "Что свидетельствует о его доверии, взаимопонимании с данными защитниками, согласованности избранной линии защиты и принятии предложенной адвокатами тактики", — сказано в определении суда.
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Ефремов неоднократно менял свою позицию, касающуюся признания вины. Впоследствии он объяснил это давлением Пашаева. После приговора он сменил команду защитников, а затем Пашаев лишился адвокатского статуса.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
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