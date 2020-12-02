https://ria.ru/20201202/efremov-1587303143.html

Мосгорсуд не поверил жалобам Ефремова на Пашаева

Мосгорсуд не поверил жалобам Ефремова на Пашаева

Мосгорсуд не поверил доводам актера Михаила Ефремова о давлении, которое на него якобы оказывал бывший защитник Эльман Пашаев, сказано в определении... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:41

2020-12-02T11:41

2020-12-02T12:31

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

московский городской суд

происшествия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Мосгорсуд не поверил доводам актера Михаила Ефремова о давлении, которое на него якобы оказывал бывший защитник Эльман Пашаев, сказано в определении апелляционной инстанции суда.Суд отмечает, что в ходе разбирательства у артиста неоднократно спрашивали, согласована ли с ним позиция его адвокатов, является ли линия защиты отражением его собственных взглядов на обстоятельства, в том числе в части признания вины, на что тот отвечал утвердительно. Коллегия напомнила, что Ефремов на время отказался от услуг Пашаева, но затем вновь заключил с ним соглашение. "Что свидетельствует о его доверии, взаимопонимании с данными защитниками, согласованности избранной линии защиты и принятии предложенной адвокатами тактики", — сказано в определении суда.Ефремов неоднократно менял свою позицию, касающуюся признания вины. Впоследствии он объяснил это давлением Пашаева. После приговора он сменил команду защитников, а затем Пашаев лишился адвокатского статуса.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201127/efremov-1586621977.html

https://ria.ru/20201201/pashaev-1587175532.html

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