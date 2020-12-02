https://ria.ru/20201202/dzhonson-1587304648.html

Джонсон прокомментировал одобрение вакцины Pfizer и BioNTech в Британии

Джонсон прокомментировал одобрение вакцины Pfizer и BioNTech в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал фантастической новость о том, что в Британии была одобрена вакцина от COVID-19 фармкомпаний Pfizer и... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:46

2020-12-02T11:46

2020-12-02T11:58

великобритания

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал фантастической новость о том, что в Британии была одобрена вакцина от COVID-19 фармкомпаний Pfizer и BioNTech."То, что MHRA (Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения) одобрило вакцину от COVID-19 Pfizer и BioNTech Group - это фантастическая (новость). Именно защита, которую дают нам вакцины, позволит в конечном итоге вернуться к привычной жизни и вновь запустить экономику", - написал Джонсон в Twitter.В среду правительство сообщило, что вакцина фармкомпаний Pfizer и Biontech против коронавируса одобрена для применения в Великобритании. C начала следующей недели в Британии начнется программа по вакцинации людей против коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201202/vaktsina-1587297992.html

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великобритания, коронавирус covid-19, борис джонсон, здоровье - общество, в мире