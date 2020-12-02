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Обнаженное тело блогерши нашли на улице
Обнаженное тело блогерши нашли на улице
Американскую блогершу Алексис Шарки нашли мертвой на дороге в городе Хьюстон. Об этом сообщает сайт Click2Houston. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T16:19
2020-12-02T16:19
2020-12-02T16:19
хьюстон
в мире
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Американскую блогершу Алексис Шарки нашли мертвой на дороге в городе Хьюстон. Об этом сообщает сайт Click2Houston.По словам матери девушки, Алексис стала блогершей, когда переехала в Западный Техас и встретила там своего будущего мужа Тома Шарки. Вместе они поселились в Хьюстоне в январе этого года.О пропаже девушки стало известно в субботу, 28 ноября. Муж Алексис позвонил ее матери и сообщил, что она исчезла и что он уже проинформировал об этом местную полицию.В понедельник сотрудники отдела по расследованию убийств сообщили семье Алексис, что водитель мусоровоза нашел ее обнаженное тело на обочине дороги неподалеку от ее апартаментов.Мать девушки назвала обстоятельства ее гибели загадочными."То, в каком виде ее нашли — мой ребенок никогда бы так не поступил с собой", — отметила женщина.
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хьюстон, в мире
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Американскую блогершу Алексис Шарки нашли мертвой на дороге в городе Хьюстон. Об этом сообщает сайт Click2Houston
.
По словам матери девушки, Алексис стала блогершей, когда переехала в Западный Техас и встретила там своего будущего мужа Тома Шарки. Вместе они поселились в Хьюстоне в январе этого года.
О пропаже девушки стало известно в субботу, 28 ноября. Муж Алексис позвонил ее матери и сообщил, что она исчезла и что он уже проинформировал об этом местную полицию.
В понедельник сотрудники отдела по расследованию убийств сообщили семье Алексис, что водитель мусоровоза нашел ее обнаженное тело на обочине дороги неподалеку от ее апартаментов.
Мать девушки назвала обстоятельства ее гибели загадочными.
"То, в каком виде ее нашли — мой ребенок никогда бы так не поступил с собой", — отметила женщина.