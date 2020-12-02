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Премьер Белоруссии анонсировал переформатирование пенсионной системы
Премьер Белоруссии анонсировал переформатирование пенсионной системы
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, заявил, что в стране предстоит переформатировать... РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T11:28
2020-12-02T11:28
роман головченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, заявил, что в стране предстоит переформатировать пенсионную систему."Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - цитирует Головченко Sputnik Беларусь в среду.Как сообщил премьер, в правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. По его словам, предстоит акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения.Головченко сообщил, что предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 апреля 2016 года подписал указ, в соответствии в которым с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет. Однако в феврале этого года Лукашенко вновь заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать. В конце июля в правительстве заявили, что не рассматривают вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста после полной реализации ранее принятого решения.
https://ria.ru/20201202/belorussiya-1587298132.html
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роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии анонсировал переформатирование пенсионной системы

11:28 02.12.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
Председатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, заявил, что в стране предстоит переформатировать пенсионную систему.
"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - цитирует Головченко Sputnik Беларусь в среду.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
11:15
В Белоруссии готовы работать над предотвращением "утечки мозгов"
Как сообщил премьер, в правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. По его словам, предстоит акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения.
Головченко сообщил, что предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.
"Для работников бюджетной сферы в меру возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала", - сказал Головченко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 апреля 2016 года подписал указ, в соответствии в которым с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет. Однако в феврале этого года Лукашенко вновь заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать. В конце июля в правительстве заявили, что не рассматривают вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста после полной реализации ранее принятого решения.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.02.2017
3 февраля 2017, 10:46
Лукашенко рассказал, за счет чего в Белоруссии повысят зарплаты и пенсии
 
Роман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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