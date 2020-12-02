https://ria.ru/20201202/belorussiya-1587299350.html

Премьер Белоруссии анонсировал переформатирование пенсионной системы

Премьер Белоруссии анонсировал переформатирование пенсионной системы

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, заявил, что в стране предстоит переформатировать... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T11:28

2020-12-02T11:28

2020-12-02T11:28

роман головченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, заявил, что в стране предстоит переформатировать пенсионную систему."Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - цитирует Головченко Sputnik Беларусь в среду.Как сообщил премьер, в правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. По его словам, предстоит акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения.Головченко сообщил, что предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 апреля 2016 года подписал указ, в соответствии в которым с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет. Однако в феврале этого года Лукашенко вновь заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать. В конце июля в правительстве заявили, что не рассматривают вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста после полной реализации ранее принятого решения.

https://ria.ru/20201202/belorussiya-1587298132.html

https://ria.ru/20170203/1487105405.html

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роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире