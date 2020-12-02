Премьер Белоруссии анонсировал переформатирование пенсионной системы
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Белоруссии Роман Головченко на заседании Палаты представителей парламента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 2 дек – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, представляя программу деятельности правительства до 2025 года, заявил, что в стране предстоит переформатировать пенсионную систему.
"Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей", - цитирует Головченко Sputnik Беларусь в среду.
Как сообщил премьер, в правительстве прорабатываются подходы по поддержанию средней пенсии по возрасту не ниже 40% от среднемесячной зарплаты по стране. По его словам, предстоит акцентированная работа с организациями, в которых уровень средней зарплаты складывается ниже среднеотраслевого значения.
Головченко сообщил, что предусматривается переход на новые критерии установления минимальной зарплаты в размере не ниже 30% от прогнозного значения среднемесячной зарплаты по республике.
"Для работников бюджетной сферы в меру возможностей бюджета предусмотрено поэтапное повышение размера базовой ставки. В реальном секторе экономики будет сохранен принцип зарабатывания денег через повышение производительности труда. Акцент будет сделан на стимулировании работников за высокоэффективный труд, совершенствовании системы мотивации управляющего персонала", - сказал Головченко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 апреля 2016 года подписал указ, в соответствии в которым с 1 января 2017 года в стране началось постепенное повышение пенсионного возраста — на полгода каждый год. Итогом пенсионной реформы станет повышение пенсионного возраста для женщин с 55 лет (на момент принятия указа) до 58 лет в 2022 году, а для мужчин - с 60 до 63 лет. Однако в феврале этого года Лукашенко вновь заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать. В конце июля в правительстве заявили, что не рассматривают вопрос дальнейшего повышения пенсионного возраста после полной реализации ранее принятого решения.
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