Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден рассматривает возможность учредить новую должность - руководителя по делам Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Об этом газете заявили пять человек, знакомых с ходом дискуссии в рядах команды Байдена. В целом это свидетельствует о том, что регион становится еще более важным для Соединенных Штатов после "разворота в Азию", который совершала администрация бывшего американского президента Барака Обамы, пишет газета.
"Избранный президент неоднократно заявлял, что Азиатско-Тихоокеанский регион – регион огромных возможностей, но также и место, где наши интересы и ценности сталкиваются с все возрастающими вызовами", - сказал газете один из представителей переходной команды Байдена.
Он подчеркнул, что новая администрация назначит на посты "правильных людей" и учредит "правильные структуры" для продвижения американских ценностей и интересов среди своих союзников.
Должность может занять один из чиновников переходной команды Байдена Джефф Прескотт. В октябре он заявлял газете, что Байден переформатирует союзы США и будет работать с другими странами отчасти для того, чтобы решать проблемы, связанные с Китаем.
Решение о новой должности пока не принято, хотя было сделано несколько "предложений структурного характера", заявил газете источник.
В частности, могут появиться три директора Совета под эгидой этого возможного руководителя. Один будет заниматься Китаем, другой – Индией, а третий – Японией, Южной Кореей, Австралией и рядами других стран-союзниц США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.