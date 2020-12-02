https://ria.ru/20201202/bayden-1587276877.html

Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ

Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ

Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден рассматривает возможность учредить новую должность - руководителя по делам Азии в Совете... РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T09:20

2020-12-02T09:20

2020-12-02T09:20

дональд трамп

барак обама

джо байден

азия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586103623_0:75:3072:1803_1400x0_80_0_0_b4e642b12a9b234e72a3a6f2d3f0925e.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден рассматривает возможность учредить новую должность - руководителя по делам Азии в Совете национальной безопасности при Белом доме, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.Об этом газете заявили пять человек, знакомых с ходом дискуссии в рядах команды Байдена. В целом это свидетельствует о том, что регион становится еще более важным для Соединенных Штатов после "разворота в Азию", который совершала администрация бывшего американского президента Барака Обамы, пишет газета."Избранный президент неоднократно заявлял, что Азиатско-Тихоокеанский регион – регион огромных возможностей, но также и место, где наши интересы и ценности сталкиваются с все возрастающими вызовами", - сказал газете один из представителей переходной команды Байдена.Он подчеркнул, что новая администрация назначит на посты "правильных людей" и учредит "правильные структуры" для продвижения американских ценностей и интересов среди своих союзников.Должность может занять один из чиновников переходной команды Байдена Джефф Прескотт. В октябре он заявлял газете, что Байден переформатирует союзы США и будет работать с другими странами отчасти для того, чтобы решать проблемы, связанные с Китаем.Решение о новой должности пока не принято, хотя было сделано несколько "предложений структурного характера", заявил газете источник.В частности, могут появиться три директора Совета под эгидой этого возможного руководителя. Один будет заниматься Китаем, другой – Индией, а третий – Японией, Южной Кореей, Австралией и рядами других стран-союзниц США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Действующий президент США Дональд Трамп не признает победу демократа Джо Байдена на президентских выборах 3 ноября, на которую указывают предварительные данные, и оспаривает результаты в суде ряда штатов.

https://ria.ru/20201201/bayden-1587245413.html

https://ria.ru/20201201/bayden-1587140926.html

https://ria.ru/20201130/psaki-1586915276.html

азия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, барак обама, джо байден, азия, сша, в мире