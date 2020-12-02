https://ria.ru/20201202/aviamarshruty-1587317969.html
Определены самые популярные у туристов авиамаршруты осени
Определены самые популярные у туристов авиамаршруты осени
Больше всего перелетов осенью туристы совершили между Москвой и Симферополем, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T18:37
2020-12-02T18:37
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Больше всего перелетов осенью туристы совершили между Москвой и Симферополем, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные оформленных пользователями авиабилетов на период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года. Оказалось, что за год средние чеки по всем популярным направлениям снизились примерно на 20 процентов. Доля перелетов между Москвой и Симферополем — самому востребованному маршруту, не изменилась с осени прошлого года и составляет 6,4 процента. Средний чек снизился на 16 процентов, до 8,5 тысячи рублей в обе стороны.На втором месте по популярности — рейсы из Москвы в Сочи (5,8 процента). Такое путешествие обходилось отдыхающим в среднем в девять тысяч рублей за дорогу в оба конца. Это на 14 процентов меньше, чем год назад.Замыкает тройку популярных осенних авианаправлений маршрут Москва — Санкт-Петербург. Билеты по этому направлению подешевели значительно, средний чек снизился на 37 процентов, до 4,2 тысячи рублей.Ноябрь оказался самым выгодным месяцем для осеннего вояжа — средний чек за перелет туда-обратно составил 8,1 тысячу рублей. Дороже всего было путешествовать в сентябре, когда туристы платили за билет 11,1 тысячу рублей.
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куда можно лететь, цены, авиабилеты, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, москва, симферополь, сочи, санкт-петербург
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Больше всего перелетов осенью туристы совершили между Москвой и Симферополем, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные оформленных пользователями авиабилетов на период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года. Оказалось, что за год средние чеки по всем популярным направлениям снизились примерно на 20 процентов.
Доля перелетов между Москвой и Симферополем — самому востребованному маршруту, не изменилась с осени прошлого года и составляет 6,4 процента. Средний чек снизился на 16 процентов, до 8,5 тысячи рублей в обе стороны.
На втором месте по популярности — рейсы из Москвы в Сочи (5,8 процента). Такое путешествие обходилось отдыхающим в среднем в девять тысяч рублей за дорогу в оба конца. Это на 14 процентов меньше, чем год назад.
Замыкает тройку популярных осенних авианаправлений маршрут Москва — Санкт-Петербург. Билеты по этому направлению подешевели значительно, средний чек снизился на 37 процентов, до 4,2 тысячи рублей.
Ноябрь оказался самым выгодным месяцем для осеннего вояжа — средний чек за перелет туда-обратно составил 8,1 тысячу рублей. Дороже всего было путешествовать в сентябре, когда туристы платили за билет 11,1 тысячу рублей.