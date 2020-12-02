https://ria.ru/20201202/aviamarshruty-1587317969.html

Определены самые популярные у туристов авиамаршруты осени

Определены самые популярные у туристов авиамаршруты осени

Больше всего перелетов осенью туристы совершили между Москвой и Симферополем, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T18:37

2020-12-02T18:37

2020-12-02T18:38

куда можно лететь

цены

авиабилеты

туризм

туризм

самолеты

пассажиры

новости - туризм

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568533963_0:0:3078:1732_1400x0_80_0_0_4c804f34adf9906b1c3c799bb505cebe.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Больше всего перелетов осенью туристы совершили между Москвой и Симферополем, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные оформленных пользователями авиабилетов на период с 1 сентября по 30 ноября 2020 года. Оказалось, что за год средние чеки по всем популярным направлениям снизились примерно на 20 процентов. Доля перелетов между Москвой и Симферополем — самому востребованному маршруту, не изменилась с осени прошлого года и составляет 6,4 процента. Средний чек снизился на 16 процентов, до 8,5 тысячи рублей в обе стороны.На втором месте по популярности — рейсы из Москвы в Сочи (5,8 процента). Такое путешествие обходилось отдыхающим в среднем в девять тысяч рублей за дорогу в оба конца. Это на 14 процентов меньше, чем год назад.Замыкает тройку популярных осенних авианаправлений маршрут Москва — Санкт-Петербург. Билеты по этому направлению подешевели значительно, средний чек снизился на 37 процентов, до 4,2 тысячи рублей.Ноябрь оказался самым выгодным месяцем для осеннего вояжа — средний чек за перелет туда-обратно составил 8,1 тысячу рублей. Дороже всего было путешествовать в сентябре, когда туристы платили за билет 11,1 тысячу рублей.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

москва

симферополь

сочи

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, цены, авиабилеты, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм, москва, симферополь, сочи, санкт-петербург