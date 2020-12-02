https://ria.ru/20201202/armeniya-1587351286.html
Ереван предложил вариант обмена пленными в Карабахе
Ереван предложил вариант обмена пленными в Карабахе
Вице-премьер Армении Тигран Авинян на встрече в среду с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным заявил, что армянская сторона предлагает принцип "всех на РИА Новости, 02.12.2020
2020-12-02T15:01
2020-12-02T15:01
2020-12-02T15:21
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян на встрече в среду с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным заявил, что армянская сторона предлагает принцип "всех на всех" при обмене пленными в Карабахе, сообщили РИА Новости в офисе вице-премьера."Авинян заявил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применить принцип "всех на всех". Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому если у одной из сторон окажутся новые пленные, они должны быть возвращены немедленно и без всяких предусловий", - говорится в пресс-релизе офиса армянского вице-премьера.Посол отметил, что проблема пленных, без вести пропавших и вопрос возвращения тел погибших находятся в центре внимания высшего российского руководства, которое придает особое значение всеобъемлющей имплементации положений трехстороннего заявления от 9 ноября.В офисе добавили, что собеседники обстоятельно обсудили вопросы, связанные с обменом пленными, розыском пропавших без вести и обнаружением тел погибших в Карабахе. "Вице-премьер заявил, что эта проблема является первостепенной в повестке правительства", - отмечается в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201201/plennye-1587191517.html
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Российские миротворцы досматривают автомобили на блокпосте в Шуши
Российские миротворцы контролируют проезд автомобилей на наблюдательном посте вблизи города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Пост контролирует движение через Лачинский коридор.
2020-12-02T15:01
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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, нагорный карабах, армения, в мире
ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости.
Вице-премьер Армении
Тигран Авинян на встрече в среду с российским послом в Ереване
Сергеем Копыркиным заявил, что армянская сторона предлагает принцип "всех на всех" при обмене пленными в Карабахе, сообщили РИА Новости в офисе вице-премьера.
"Авинян заявил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применить принцип "всех на всех". Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому если у одной из сторон окажутся новые пленные, они должны быть возвращены немедленно и без всяких предусловий", - говорится в пресс-релизе офиса армянского вице-премьера.
Посол отметил, что проблема пленных, без вести пропавших и вопрос возвращения тел погибших находятся в центре внимания высшего российского руководства, которое придает особое значение всеобъемлющей имплементации положений трехстороннего заявления от 9 ноября.
В офисе добавили, что собеседники обстоятельно обсудили вопросы, связанные с обменом пленными, розыском пропавших без вести и обнаружением тел погибших в Карабахе. "Вице-премьер заявил, что эта проблема является первостепенной в повестке правительства", - отмечается в сообщении.
Лидеры России, Азербайджана
и Армении Владимир Путин
, Ильхам Алиев
и Никол Пашинян
подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе
. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку
, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.