https://ria.ru/20201202/armeniya-1587351286.html

Ереван предложил вариант обмена пленными в Карабахе

Ереван предложил вариант обмена пленными в Карабахе

Вице-премьер Армении Тигран Авинян на встрече в среду с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным заявил, что армянская сторона предлагает принцип "всех на РИА Новости, 02.12.2020

2020-12-02T15:01

2020-12-02T15:01

2020-12-02T15:21

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 дек – РИА Новости. Вице-премьер Армении Тигран Авинян на встрече в среду с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным заявил, что армянская сторона предлагает принцип "всех на всех" при обмене пленными в Карабахе, сообщили РИА Новости в офисе вице-премьера."Авинян заявил, что в процессе обмена пленными армянская сторона предлагает применить принцип "всех на всех". Кроме того, предлагается создать механизм, согласно которому если у одной из сторон окажутся новые пленные, они должны быть возвращены немедленно и без всяких предусловий", - говорится в пресс-релизе офиса армянского вице-премьера.Посол отметил, что проблема пленных, без вести пропавших и вопрос возвращения тел погибших находятся в центре внимания высшего российского руководства, которое придает особое значение всеобъемлющей имплементации положений трехстороннего заявления от 9 ноября.В офисе добавили, что собеседники обстоятельно обсудили вопросы, связанные с обменом пленными, розыском пропавших без вести и обнаружением тел погибших в Карабахе. "Вице-премьер заявил, что эта проблема является первостепенной в повестке правительства", - отмечается в сообщении.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201201/plennye-1587191517.html

азербайджан

нагорный карабах

армения

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Российские миротворцы досматривают автомобили на блокпосте в Шуши Российские миротворцы контролируют проезд автомобилей на наблюдательном посте вблизи города Шуши в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Пост контролирует движение через Лачинский коридор. 2020-12-02T15:01 true PT1M06S

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никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, нагорный карабах, армения, в мире