https://ria.ru/20201201/zdravookhranenie-1587182840.html

Российская неделя здравоохранения включит более 30 онлайн-форумов

Российская неделя здравоохранения включит более 30 онлайн-форумов

Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2020", который состоится с 7 по 11 декабря в онлайн формате, включает около 30... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:13

2020-12-01T16:13

2020-12-01T16:13

экспоцентр

общество

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2020", который состоится с 7 по 11 декабря в онлайн формате, включает около 30 крупных отраслевых мероприятий, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".Главными темами дискуссий станут обсуждение хода реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", вопросов модернизации первичного звена здравоохранения, применения цифровых технологий в медицине, функционирования лечебных учреждений в условиях новых вызовов, развития экспорта медуслуг.Участие в мероприятиях примут ведущие международные и российские эксперты, главные внештатные специалисты Минздрава России, производители медизделий и оборудования, ученые, руководители профильных союзов и ассоциаций, известные врачи.Работу Международного научно-практического онлайн форума "Российская неделя здравоохранения" 7 декабря откроет XXII Ежегодный научный форум "Стоматология-2020". На следующий день состоится XII Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, который впервые пройдет в онлайн формате.С целью содействия росту объема экспорта медицинских услуг, развитию медицинского и оздоровительного туризма будут проведены II Национальный конгресс экспорта медицинских услуг и ONLINE GLOBAL MEDICAL TOURISM SUMMIT.В числе других ключевых мероприятий Недели - заседания профильных комиссий Минздрава России по специальности "Профпатология" и по санаторно-курортному лечению, Всероссийское совещание главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению федеральных округов и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, Форум организаторов здравоохранения "Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства", XV Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед-2020" и другие профильные мероприятия."Форум традиционно станет уникальной площадкой для межведомственного взаимодействия и открытого диалога представителей федеральных органов власти, профессионального медицинского сообщества, производителей медицинского оборудования и средств реабилитации, ассоциаций, фондов", - отметили в "Экспоцентре".

https://ria.ru/20201102/tekhnologii-1582710967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экспоцентр, общество