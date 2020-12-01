https://ria.ru/20201201/zdravookhranenie-1587182840.html
Российская неделя здравоохранения включит более 30 онлайн-форумов
Российская неделя здравоохранения включит более 30 онлайн-форумов
Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2020", который состоится с 7 по 11 декабря в онлайн формате, включает около 30... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:13
2020-12-01T16:13
2020-12-01T16:13
экспоцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587182442_0:117:3076:1847_1400x0_80_0_0_0da6487369c398d71c8604905120dd8e.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2020", который состоится с 7 по 11 декабря в онлайн формате, включает около 30 крупных отраслевых мероприятий, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".Главными темами дискуссий станут обсуждение хода реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", вопросов модернизации первичного звена здравоохранения, применения цифровых технологий в медицине, функционирования лечебных учреждений в условиях новых вызовов, развития экспорта медуслуг.Участие в мероприятиях примут ведущие международные и российские эксперты, главные внештатные специалисты Минздрава России, производители медизделий и оборудования, ученые, руководители профильных союзов и ассоциаций, известные врачи.Работу Международного научно-практического онлайн форума "Российская неделя здравоохранения" 7 декабря откроет XXII Ежегодный научный форум "Стоматология-2020". На следующий день состоится XII Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, который впервые пройдет в онлайн формате.С целью содействия росту объема экспорта медицинских услуг, развитию медицинского и оздоровительного туризма будут проведены II Национальный конгресс экспорта медицинских услуг и ONLINE GLOBAL MEDICAL TOURISM SUMMIT.В числе других ключевых мероприятий Недели - заседания профильных комиссий Минздрава России по специальности "Профпатология" и по санаторно-курортному лечению, Всероссийское совещание главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению федеральных округов и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, Форум организаторов здравоохранения "Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства", XV Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед-2020" и другие профильные мероприятия."Форум традиционно станет уникальной площадкой для межведомственного взаимодействия и открытого диалога представителей федеральных органов власти, профессионального медицинского сообщества, производителей медицинского оборудования и средств реабилитации, ассоциаций, фондов", - отметили в "Экспоцентре".
https://ria.ru/20201102/tekhnologii-1582710967.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587182442_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_3979890fe9e08d875fd87b31fc0dfe85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экспоцентр, общество
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
Международный научно-практический форум
"Российская неделя здравоохранения-2020", который состоится с 7 по 11 декабря в онлайн формате, включает около 30 крупных отраслевых мероприятий, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".
Главными темами дискуссий станут обсуждение хода реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", вопросов модернизации первичного звена здравоохранения, применения цифровых технологий в медицине, функционирования лечебных учреждений в условиях новых вызовов, развития экспорта медуслуг.
Участие в мероприятиях примут ведущие международные и российские эксперты, главные внештатные специалисты Минздрава России, производители медизделий и оборудования, ученые, руководители профильных союзов и ассоциаций, известные врачи.
Работу Международного научно-практического онлайн форума "Российская неделя здравоохранения" 7 декабря откроет XXII Ежегодный научный форум "Стоматология-2020". На следующий день состоится XII Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, который впервые пройдет в онлайн формате.
С целью содействия росту объема экспорта медицинских услуг, развитию медицинского и оздоровительного туризма будут проведены II Национальный конгресс экспорта медицинских услуг и ONLINE GLOBAL MEDICAL TOURISM SUMMIT.
В числе других ключевых мероприятий Недели - заседания профильных комиссий Минздрава России по специальности "Профпатология" и по санаторно-курортному лечению, Всероссийское совещание главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению федеральных округов и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, Форум организаторов здравоохранения "Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства", XV Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед-2020" и другие профильные мероприятия.
"Форум традиционно станет уникальной площадкой для межведомственного взаимодействия и открытого диалога представителей федеральных органов власти, профессионального медицинского сообщества, производителей медицинского оборудования и средств реабилитации, ассоциаций, фондов", - отметили в "Экспоцентре
".