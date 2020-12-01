Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/zdravookhranenie-1587182840.html
Российская неделя здравоохранения включит более 30 онлайн-форумов
Российская неделя здравоохранения включит более 30 онлайн-форумов
Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2020", который состоится с 7 по 11 декабря в онлайн формате, включает около 30... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:13
2020-12-01T16:13
экспоцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587182442_0:117:3076:1847_1400x0_80_0_0_0da6487369c398d71c8604905120dd8e.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2020", который состоится с 7 по 11 декабря в онлайн формате, включает около 30 крупных отраслевых мероприятий, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".Главными темами дискуссий станут обсуждение хода реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", вопросов модернизации первичного звена здравоохранения, применения цифровых технологий в медицине, функционирования лечебных учреждений в условиях новых вызовов, развития экспорта медуслуг.Участие в мероприятиях примут ведущие международные и российские эксперты, главные внештатные специалисты Минздрава России, производители медизделий и оборудования, ученые, руководители профильных союзов и ассоциаций, известные врачи.Работу Международного научно-практического онлайн форума "Российская неделя здравоохранения" 7 декабря откроет XXII Ежегодный научный форум "Стоматология-2020". На следующий день состоится XII Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, который впервые пройдет в онлайн формате.С целью содействия росту объема экспорта медицинских услуг, развитию медицинского и оздоровительного туризма будут проведены II Национальный конгресс экспорта медицинских услуг и ONLINE GLOBAL MEDICAL TOURISM SUMMIT.В числе других ключевых мероприятий Недели - заседания профильных комиссий Минздрава России по специальности "Профпатология" и по санаторно-курортному лечению, Всероссийское совещание главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению федеральных округов и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, Форум организаторов здравоохранения "Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства", XV Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед-2020" и другие профильные мероприятия."Форум традиционно станет уникальной площадкой для межведомственного взаимодействия и открытого диалога представителей федеральных органов власти, профессионального медицинского сообщества, производителей медицинского оборудования и средств реабилитации, ассоциаций, фондов", - отметили в "Экспоцентре".
https://ria.ru/20201102/tekhnologii-1582710967.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587182442_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_3979890fe9e08d875fd87b31fc0dfe85.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экспоцентр, общество

Российская неделя здравоохранения включит более 30 онлайн-форумов

16:13 01.12.2020
 
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"Российская неделя здравоохранения
Российская неделя здравоохранения - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : предоставлено АО "Экспоцентр"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Международный научно-практический форум "Российская неделя здравоохранения-2020", который состоится с 7 по 11 декабря в онлайн формате, включает около 30 крупных отраслевых мероприятий, сообщает пресс-служба АО "Экспоцентр".
Главными темами дискуссий станут обсуждение хода реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография", вопросов модернизации первичного звена здравоохранения, применения цифровых технологий в медицине, функционирования лечебных учреждений в условиях новых вызовов, развития экспорта медуслуг.
Участие в мероприятиях примут ведущие международные и российские эксперты, главные внештатные специалисты Минздрава России, производители медизделий и оборудования, ученые, руководители профильных союзов и ассоциаций, известные врачи.
Работу Международного научно-практического онлайн форума "Российская неделя здравоохранения" 7 декабря откроет XXII Ежегодный научный форум "Стоматология-2020". На следующий день состоится XII Всероссийский съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, который впервые пройдет в онлайн формате.
С целью содействия росту объема экспорта медицинских услуг, развитию медицинского и оздоровительного туризма будут проведены II Национальный конгресс экспорта медицинских услуг и ONLINE GLOBAL MEDICAL TOURISM SUMMIT.
В Экспоцентре начала работу Российская неделя высоких технологий - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 19:00
В "Экспоцентре" начала работу "Российская неделя высоких технологий"
В числе других ключевых мероприятий Недели - заседания профильных комиссий Минздрава России по специальности "Профпатология" и по санаторно-курортному лечению, Всероссийское совещание главных внештатных специалистов по санаторно-курортному лечению федеральных округов и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья, Форум организаторов здравоохранения "Столичное здравоохранение в призме глобального лидерства", XV Международная научная конференция по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений "СпортМед-2020" и другие профильные мероприятия.
"Форум традиционно станет уникальной площадкой для межведомственного взаимодействия и открытого диалога представителей федеральных органов власти, профессионального медицинского сообщества, производителей медицинского оборудования и средств реабилитации, ассоциаций, фондов", - отметили в "Экспоцентре".
 
ЭкспоцентрОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Раде сообщили о пьяном дебоше украинского вице-премьера в Турции
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Лента новостейМолния