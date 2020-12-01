https://ria.ru/20201201/zakharova-1587192325.html
Захарова прокомментировала доклад ЕК о свободе СМИ на Украине
Захарова прокомментировала доклад ЕК о свободе СМИ на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала цитату о свободе СМИ на Украине из опубликованного во вторник доклада Еврокомиссии о ходе... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:44
2020-12-01T16:44
2020-12-01T16:44
мария захарова
еврокомиссия
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в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала цитату о свободе СМИ на Украине из опубликованного во вторник доклада Еврокомиссии о ходе выполнения соглашения об ассоциации ЕС со страной."СМИ: "Свобода СМИ в целом соблюдается на Украине, там происходят нападения на журналистов, некоторые из которых заканчиваются убийствами. Такая формулировка вошла в опубликованный во вторник доклад Еврокомиссии об имплементации Соглашения об ассоциации с этой страной"", - пишет Захарова в Facebook."То есть говорить можно свободно, пока не убили? Это новые евростандарты?", - задается вопросом официальный представитель.
https://ria.ru/20201127/natsionalisty-1586472788.html
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РИА Новости
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мария захарова, еврокомиссия, украина, в мире