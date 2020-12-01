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Суга заявил, что Япония будет двигаться к мирному договору с Россией
Суга заявил, что Япония будет двигаться к мирному договору с Россией
Япония намерена постепенно двигаться к решению территориального вопроса с Россией и заключению мирного договора между двумя странами, заявил японский премьер... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:53
2020-12-01T11:53
есихидэ суга
россия
япония
в мире
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ТОКИО, 1 дек - РИА Новости. Япония намерена постепенно двигаться к решению территориального вопроса с Россией и заключению мирного договора между двумя странами, заявил японский премьер Ёсихидэ Суга на встрече во вторник с представителями администрации города Нэмуро на острове Хоккайдо.Со своей стороны мэр Нэмуро Масатоси Исигаки попросил премьер-министра проводить "сильную дипломатию", направленную на заключение мирного договора с Россией.Суга сказал, что преисполнен желанием решить этот вопрос как можно скорее, учитывая, что уже 75 лет прошло после окончания Второй мировой войны, а ни решения территориального вопроса, ни мирного договора с Россией так и нет.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими "северными территориями". В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух из этих островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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есихидэ суга, россия, япония, в мире

Суга заявил, что Япония будет двигаться к мирному договору с Россией

11:53 01.12.2020
 
© AP Photo / Shizuo KambayashiГенеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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ТОКИО, 1 дек - РИА Новости. Япония намерена постепенно двигаться к решению территориального вопроса с Россией и заключению мирного договора между двумя странами, заявил японский премьер Ёсихидэ Суга на встрече во вторник с представителями администрации города Нэмуро на острове Хоккайдо.

"В сентябре во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным я передал свое намерение поставить точку в этом вопросе и не оставлять его для последующих поколений. Намерены и в дальнейшем шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны - решить территориальный вопрос и заключить мирный договор", - приводит слова Суги телеканал NHK.

Со своей стороны мэр Нэмуро Масатоси Исигаки попросил премьер-министра проводить "сильную дипломатию", направленную на заключение мирного договора с Россией.
Суга сказал, что преисполнен желанием решить этот вопрос как можно скорее, учитывая, что уже 75 лет прошло после окончания Второй мировой войны, а ни решения территориального вопроса, ни мирного договора с Россией так и нет.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими "северными территориями". В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух из этих островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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