https://ria.ru/20201201/yaponiya-1587117342.html

Суга заявил, что Япония будет двигаться к мирному договору с Россией

Суга заявил, что Япония будет двигаться к мирному договору с Россией

Япония намерена постепенно двигаться к решению территориального вопроса с Россией и заключению мирного договора между двумя странами, заявил японский премьер... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:53

2020-12-01T11:53

2020-12-01T11:53

есихидэ суга

россия

япония

в мире

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ТОКИО, 1 дек - РИА Новости. Япония намерена постепенно двигаться к решению территориального вопроса с Россией и заключению мирного договора между двумя странами, заявил японский премьер Ёсихидэ Суга на встрече во вторник с представителями администрации города Нэмуро на острове Хоккайдо.Со своей стороны мэр Нэмуро Масатоси Исигаки попросил премьер-министра проводить "сильную дипломатию", направленную на заключение мирного договора с Россией.Суга сказал, что преисполнен желанием решить этот вопрос как можно скорее, учитывая, что уже 75 лет прошло после окончания Второй мировой войны, а ни решения территориального вопроса, ни мирного договора с Россией так и нет.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, считая их своими "северными территориями". В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух из этих островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20201030/yaponiya-1582210522.html

россия

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есихидэ суга, россия, япония, в мире