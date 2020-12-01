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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201201/yamal-1587134005.html
Власти Ямала и "Яндекс" договорились о сотрудничестве
Власти Ямала и "Яндекс" договорились о сотрудничестве
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и компания "Яндекс" договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:54
2020-12-01T12:54
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
иван бунин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и компания "Яндекс" договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации региона, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.Регион, в частности, заинтересован в новых цифровых сервисах, направленных на повышение качества государственного управления, госзакупок, строительства, образования, медицины и других сфер."Один из моих приоритетов – программа повышения качества образования. Это гораздо сложнее, чем просто построить новую школу, нужно наладить учебный процесс, сделать его современным. Поэтому мы заинтересованы в качественных цифровых сервисах. Помимо этого, нас интересуют решения в области умной аналитики, которые позволят эффективно развивать систему госуправления, закупки", – приводятся в сообщении слова Артюхова.Бунина отметила, что часть сервисов Яндекса уже работают на Ямале – это Яндекс.Учебник, Яндекс.Лицей и другие.По данным властей, к бесплатной цифровой платформе Яндекс.Учебник подключены более 37 тысяч ямальских школьников и более 2 тысяч педагогов. Сервис позволяет отслеживать прогресс учащихся, общаться со всем классом и отдельными учениками, использовать интерактивную библиотеку из 350 тысяч заданий, а также быстро готовиться к урокам.С 2020 года в округе работает образовательный проект Яндекс.Лицей. Это бесплатные двухгодичные курсы для старшеклассников по изучению языка Python и основ промышленного программирования. В этом учебном году к нему подключились 18 школьников, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20201130/yamal-1586927383.html
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дмитрий артюхов, ямал, иван бунин, общество

Власти Ямала и "Яндекс" договорились о сотрудничестве

12:54 01.12.2020
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 дек – РИА Новости. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и компания "Яндекс" договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации региона, сообщает пресс-служба губернатора Ямала.
"Тридцатого ноября губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и генеральный директор "Яндекса" Елена Бунина подписали соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере и цифровизации округа. В рамках документа правительство региона и "Яндекс" планируют совместно развивать цифровую экономику, образовательную среду, наращивать кадровый потенциал, поддерживать предпринимательство и социальные инициативы", - говорится в сообщении.
Регион, в частности, заинтересован в новых цифровых сервисах, направленных на повышение качества государственного управления, госзакупок, строительства, образования, медицины и других сфер.
"Один из моих приоритетов – программа повышения качества образования. Это гораздо сложнее, чем просто построить новую школу, нужно наладить учебный процесс, сделать его современным. Поэтому мы заинтересованы в качественных цифровых сервисах. Помимо этого, нас интересуют решения в области умной аналитики, которые позволят эффективно развивать систему госуправления, закупки", – приводятся в сообщении слова Артюхова.
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Бунина отметила, что часть сервисов Яндекса уже работают на Ямале – это Яндекс.Учебник, Яндекс.Лицей и другие.
"Мы готовы предложить возможности Яндекс.Облака, которые можно использовать в различных сферах, от телемедицины до науки. Сегодняшний меморандум позволит сделать наши совместные инициативы максимально доступными для всех жителей региона", – сказала Бунина, которую цитирует пресс-служба губернатора.
По данным властей, к бесплатной цифровой платформе Яндекс.Учебник подключены более 37 тысяч ямальских школьников и более 2 тысяч педагогов. Сервис позволяет отслеживать прогресс учащихся, общаться со всем классом и отдельными учениками, использовать интерактивную библиотеку из 350 тысяч заданий, а также быстро готовиться к урокам.
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С 2020 года в округе работает образовательный проект Яндекс.Лицей. Это бесплатные двухгодичные курсы для старшеклассников по изучению языка Python и основ промышленного программирования. В этом учебном году к нему подключились 18 школьников, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалИван БунинОбщество
 
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