https://ria.ru/20201201/vzaperti-1587091534.html

В Швеции мать почти 30 лет держала сына в полной изоляции

В Швеции мать почти 30 лет держала сына в полной изоляции

В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:29

2020-12-01T09:29

2020-12-01T12:08

стокгольм (город)

в мире

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen.Сейчас мужчине 41 год, с 12 лет он жил в полной изоляции.Обнаружить его удалось только накануне, после того как родственница 70-летней женщины узнала, что та попала в больницу, и решила зайти к ней домой. Там она увидела перепуганного мужчину: он был без зубов, едва мог ходить, а на ногах у него были раны."Это было как в фильме ужасов", — рассказала женщина, добавив, что на протяжении многих лет подозревала, что что-то не так, однако никто ее не слушал.Квартира, по ее словам, была похожа на помойку. Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование.

https://ria.ru/20200623/1573371812.html

стокгольм (город)

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стокгольм (город), в мире