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В Швеции мать почти 30 лет держала сына в полной изоляции
В Швеции мать почти 30 лет держала сына в полной изоляции
В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:29
2020-12-01T09:29
2020-12-01T12:08
стокгольм (город)
в мире
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen.Сейчас мужчине 41 год, с 12 лет он жил в полной изоляции.Обнаружить его удалось только накануне, после того как родственница 70-летней женщины узнала, что та попала в больницу, и решила зайти к ней домой. Там она увидела перепуганного мужчину: он был без зубов, едва мог ходить, а на ногах у него были раны."Это было как в фильме ужасов", — рассказала женщина, добавив, что на протяжении многих лет подозревала, что что-то не так, однако никто ее не слушал.Квартира, по ее словам, была похожа на помойку. Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование.
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стокгольм (город), в мире
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости.
В Стокгольме
полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen
.
Сейчас мужчине 41 год, с 12 лет он жил в полной изоляции.
Обнаружить его удалось только накануне, после того как родственница 70-летней женщины узнала, что та попала в больницу, и решила зайти к ней домой. Там она увидела перепуганного мужчину: он был без зубов, едва мог ходить, а на ногах у него были раны.
"Это было как в фильме ужасов", — рассказала женщина, добавив, что на протяжении многих лет подозревала, что что-то не так, однако никто ее не слушал.
Квартира, по ее словам, была похожа на помойку. Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.
В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование.