Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/vzaperti-1587091534.html
В Швеции мать почти 30 лет держала сына в полной изоляции
В Швеции мать почти 30 лет держала сына в полной изоляции
В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:29
2020-12-01T12:08
стокгольм (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_62b8deb7e2bfdf39d5c27bf02d3b220a.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen.Сейчас мужчине 41 год, с 12 лет он жил в полной изоляции.Обнаружить его удалось только накануне, после того как родственница 70-летней женщины узнала, что та попала в больницу, и решила зайти к ней домой. Там она увидела перепуганного мужчину: он был без зубов, едва мог ходить, а на ногах у него были раны."Это было как в фильме ужасов", — рассказала женщина, добавив, что на протяжении многих лет подозревала, что что-то не так, однако никто ее не слушал.Квартира, по ее словам, была похожа на помойку. Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование.
https://ria.ru/20200623/1573371812.html
стокгольм (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_c67b5bc534404035f45629209e471dee.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стокгольм (город), в мире

В Швеции мать почти 30 лет держала сына в полной изоляции

09:29 01.12.2020 (обновлено: 12:08 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. В Стокгольме полиция арестовала 70-летнюю женщину по подозрению в том, что она удерживала сына взаперти на протяжении 28 лет, сообщает газета Expressen.
Сейчас мужчине 41 год, с 12 лет он жил в полной изоляции.
Обнаружить его удалось только накануне, после того как родственница 70-летней женщины узнала, что та попала в больницу, и решила зайти к ней домой. Там она увидела перепуганного мужчину: он был без зубов, едва мог ходить, а на ногах у него были раны.
"Это было как в фильме ужасов", — рассказала женщина, добавив, что на протяжении многих лет подозревала, что что-то не так, однако никто ее не слушал.
Квартира, по ее словам, была похожа на помойку. Мужчину она нашла в углу — он испугался, когда та зажгла свечу.
В итоге его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Полиция проводит расследование.
Ключ в замочной скважине - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня, 15:49
Жительница Нижегородской области 26 лет держала дочь взаперти
 
Стокгольм (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Раде сообщили о пьяном дебоше украинского вице-премьера в Турции
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Лента новостейМолния