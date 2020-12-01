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https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587206216.html
В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"
Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала вторую и третью стадию испытаний... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:41
2020-12-01T17:41
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
индия
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала вторую и третью стадию испытаний российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" после получения необходимого разрешения от индийского регулятора в сфере медицины, говорится в сообщении фармкомпании.Отмечается, что это будет многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование, включающее изучение безопасности и иммуногенности.Партнером по клиническим исследованиям является компания Medical Research. Ранее Dr. Reddy`s Laboratories заручилась партнерской поддержкой департамента биотехнологии правительства Индии и Совета по содействию исследованиям биотехнологической промышленности (BIRAC), клинические центры которого могут использоваться для испытаний."Это еще один значительный шаг в продолжение многостороннего сотрудничества, в том числе с правительственными структурами, с целью ускорить процесс запуска применения вакцины в Индии. Мы рассчитываем сделать вакцину доступной за счет сочетания импорта и местного производства", - приводятся в сообщении слова сопредседателя совета директоров, управляющего директора фармкомпании Джи Ви Прасада.Ранее РФПИ и Dr. Reddy`s Laboratories Ltd получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V" на территории этой страны.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr. Reddy`s Laboratories Ltd ранее договорились о проведении клинических исследований вакцины. Сообщалось, что после получения одобрения местных регуляторов в Индию будет поставлено 100 миллионов доз. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире

В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"

17:41 01.12.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала вторую и третью стадию испытаний российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" после получения необходимого разрешения от индийского регулятора в сфере медицины, говорится в сообщении фармкомпании.
Отмечается, что это будет многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование, включающее изучение безопасности и иммуногенности.
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Партнером по клиническим исследованиям является компания Medical Research. Ранее Dr. Reddy`s Laboratories заручилась партнерской поддержкой департамента биотехнологии правительства Индии и Совета по содействию исследованиям биотехнологической промышленности (BIRAC), клинические центры которого могут использоваться для испытаний.
"Это еще один значительный шаг в продолжение многостороннего сотрудничества, в том числе с правительственными структурами, с целью ускорить процесс запуска применения вакцины в Индии. Мы рассчитываем сделать вакцину доступной за счет сочетания импорта и местного производства", - приводятся в сообщении слова сопредседателя совета директоров, управляющего директора фармкомпании Джи Ви Прасада.
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Ранее РФПИ и Dr. Reddy`s Laboratories Ltd получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V" на территории этой страны.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr. Reddy`s Laboratories Ltd ранее договорились о проведении клинических исследований вакцины. Сообщалось, что после получения одобрения местных регуляторов в Индию будет поставлено 100 миллионов доз. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийИндияВ мире
 
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