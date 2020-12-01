https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587206216.html

В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"

В Индии начали вторую и третью фазу испытаний вакцины "Спутник V"

Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала вторую и третью стадию испытаний... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:41

2020-12-01T17:41

2020-12-01T17:41

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

индия

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) начала вторую и третью стадию испытаний российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" после получения необходимого разрешения от индийского регулятора в сфере медицины, говорится в сообщении фармкомпании.Отмечается, что это будет многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование, включающее изучение безопасности и иммуногенности.Партнером по клиническим исследованиям является компания Medical Research. Ранее Dr. Reddy`s Laboratories заручилась партнерской поддержкой департамента биотехнологии правительства Индии и Совета по содействию исследованиям биотехнологической промышленности (BIRAC), клинические центры которого могут использоваться для испытаний."Это еще один значительный шаг в продолжение многостороннего сотрудничества, в том числе с правительственными структурами, с целью ускорить процесс запуска применения вакцины в Индии. Мы рассчитываем сделать вакцину доступной за счет сочетания импорта и местного производства", - приводятся в сообщении слова сопредседателя совета директоров, управляющего директора фармкомпании Джи Ви Прасада.Ранее РФПИ и Dr. Reddy`s Laboratories Ltd получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований российской вакцины "Спутник V" на территории этой страны.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и индийская Dr. Reddy`s Laboratories Ltd ранее договорились о проведении клинических исследований вакцины. Сообщалось, что после получения одобрения местных регуляторов в Индию будет поставлено 100 миллионов доз. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587083905.html

https://ria.ru/20201201/legkie-1587071696.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

индия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, индия, в мире