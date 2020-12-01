https://ria.ru/20201201/treschina-1587151365.html

Трещина на МКС не беспокоит экипаж, заявил российский космонавт

Трещина на МКС не беспокоит экипаж, заявил российский космонавт

Трещина в российском модуле "Звезда" практически незаметна для экипажа МКС и тревоги не вызывает, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков,... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:07

2020-12-01T14:07

2020-12-01T14:24

сергей кудь-сверчков

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трещина в российском модуле "Звезда" практически незаметна для экипажа МКС и тревоги не вызывает, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, работающий на Международной космической станции около месяца.Космонавт отметил, что уровень тревожности из-за негерметичности у него нулевой.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Ее несколько раз заклеивали.По докладу экипажа Центру управления полетами во вторник, давление в модуле держится на хорошем уровне - 732 миллиметров ртутного столба. Ранее оно за сутки падало до показателей ниже 700 мм.

https://ria.ru/20201201/zhazhda-1587149243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука