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Трещина на МКС не беспокоит экипаж, заявил российский космонавт
Трещина на МКС не беспокоит экипаж, заявил российский космонавт
Трещина в российском модуле "Звезда" практически незаметна для экипажа МКС и тревоги не вызывает, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:07
2020-12-01T14:24
сергей кудь-сверчков
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трещина в российском модуле "Звезда" практически незаметна для экипажа МКС и тревоги не вызывает, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, работающий на Международной космической станции около месяца.Космонавт отметил, что уровень тревожности из-за негерметичности у него нулевой.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Ее несколько раз заклеивали.По докладу экипажа Центру управления полетами во вторник, давление в модуле держится на хорошем уровне - 732 миллиметров ртутного столба. Ранее оно за сутки падало до показателей ниже 700 мм.
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сергей кудь-сверчков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука

Трещина на МКС не беспокоит экипаж, заявил российский космонавт

14:07 01.12.2020 (обновлено: 14:24 01.12.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерНочное небо и Большая Медведица с борта МКС
Ночное небо и Большая Медведица с борта МКС - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трещина в российском модуле "Звезда" практически незаметна для экипажа МКС и тревоги не вызывает, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, работающий на Международной космической станции около месяца.

"Я бы не стал вообще заострять внимание на этой утечке, хотя почему-то она очень всех интересует. Для нас она практически незаметна", - сказал Кудь-Сверчков в видео, опубликованном на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков во время выхода в открытый космос - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
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Российский космонавт рассказал, что ему часто хочется пить на МКС
Космонавт отметил, что уровень тревожности из-за негерметичности у него нулевой.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Ее несколько раз заклеивали.
По докладу экипажа Центру управления полетами во вторник, давление в модуле держится на хорошем уровне - 732 миллиметров ртутного столба. Ранее оно за сутки падало до показателей ниже 700 мм.
 
Сергей Кудь-СверчковМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА Наука
 
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