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Трещина на МКС не беспокоит экипаж, заявил российский космонавт
Трещина на МКС не беспокоит экипаж, заявил российский космонавт
Трещина в российском модуле "Звезда" практически незаметна для экипажа МКС и тревоги не вызывает, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:07
2020-12-01T14:07
2020-12-01T14:24
сергей кудь-сверчков
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Трещина в российском модуле "Звезда" практически незаметна для экипажа МКС и тревоги не вызывает, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, работающий на Международной космической станции около месяца.Космонавт отметил, что уровень тревожности из-за негерметичности у него нулевой.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Ее несколько раз заклеивали.По докладу экипажа Центру управления полетами во вторник, давление в модуле держится на хорошем уровне - 732 миллиметров ртутного столба. Ранее оно за сутки падало до показателей ниже 700 мм.
https://ria.ru/20201201/zhazhda-1587149243.html
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сергей кудь-сверчков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука