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Петербургский суд отпустил из СИЗО обвиняемого в оправдании терроризма
Петербургский суд отпустил из СИЗО обвиняемого в оправдании терроризма
Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест обвиняемому в оправдании терроризма Александру Меркулову,... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:23
2020-12-01T14:23
санкт-петербургский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
архангельская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест обвиняемому в оправдании терроризма Александру Меркулову, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.Меркулов был задержан в июле 2020 года, решением Октябрьского районного суда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В октябре суд указывал на "необоснованное бездействие" следователя по этому делу."(Городской) суд изменил решение Октябрьского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Меркулову и постановил домашний арест по 6 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Меркулов с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года под псевдонимом публиковал в соцсети "ВКонтакте" материалы, которые оправдывают и поощряют террористические действия в Архангельской области осенью 2018 года. По данным следствия, он признавал "правильными и нуждающимися в поддержке и подражании идеологию и практику терроризма". Ему предъявлено обвинение по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".В Архангельске 31 октября 2018 года произошел взрыв у входа в здание ФСБ, устроенный 17-летним подростком: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
https://ria.ru/20200706/1573943994.html
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санкт-петербургский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), архангельская область, санкт-петербург, происшествия

Петербургский суд отпустил из СИЗО обвиняемого в оправдании терроризма

14:23 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест обвиняемому в оправдании терроризма Александру Меркулову, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Меркулов был задержан в июле 2020 года, решением Октябрьского районного суда ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В октябре суд указывал на "необоснованное бездействие" следователя по этому делу.
Светлана Прокопьева - РИА Новости, 1920, 06.07.2020
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"(Городской) суд изменил решение Октябрьского районного суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Меркулову и постановил домашний арест по 6 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Ранее сообщалось, что, по версии следствия, Меркулов с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года под псевдонимом публиковал в соцсети "ВКонтакте" материалы, которые оправдывают и поощряют террористические действия в Архангельской области осенью 2018 года. По данным следствия, он признавал "правильными и нуждающимися в поддержке и подражании идеологию и практику терроризма". Ему предъявлено обвинение по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
В Архангельске 31 октября 2018 года произошел взрыв у входа в здание ФСБ, устроенный 17-летним подростком: он погиб, а три сотрудника спецслужбы получили ранения. Следственный комитет признал взрыв терактом.
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
5 марта, 23:07
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Санкт-Петербургский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Архангельская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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