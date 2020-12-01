https://ria.ru/20201201/termakompleks-1587148890.html

Строительство термального комплекса началось в Щелково

Строительство термального комплекса началось в Щелково

Строительство термального комплекса общей площадью 6 тысяч квадратных метров началось в подмосковном Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:55

2020-12-01T13:55

2020-12-01T13:55

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

щелково

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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Строительство термального комплекса общей площадью 6 тысяч квадратных метров началось в подмосковном Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.Согласно проекту, в двух надземных этажах разместятся банный комплекс, три бассейна, салон красоты и тренажерная зона."На территории комплекса также предусмотрен открытый круглогодичный бассейн площадью 340 квадратных метров, открытая детская зона с элементами аквапарка, летнее кафе, площадки с лежаками и парковки для посетителей", - говорится в сообщении.-

https://ria.ru/20201130/rozhdaemost-1587055479.html

московская область (подмосковье)

щелково

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), щелково