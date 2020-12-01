https://ria.ru/20201201/termakompleks-1587148890.html
Строительство термального комплекса началось в Щелково
Строительство термального комплекса началось в Щелково
Строительство термального комплекса общей площадью 6 тысяч квадратных метров началось в подмосковном Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:55
2020-12-01T13:55
2020-12-01T13:55
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Строительство термального комплекса общей площадью 6 тысяч квадратных метров началось в подмосковном Щелково, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.Согласно проекту, в двух надземных этажах разместятся банный комплекс, три бассейна, салон красоты и тренажерная зона."На территории комплекса также предусмотрен открытый круглогодичный бассейн площадью 340 квадратных метров, открытая детская зона с элементами аквапарка, летнее кафе, площадки с лежаками и парковки для посетителей", - говорится в сообщении.-
https://ria.ru/20201130/rozhdaemost-1587055479.html
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