Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201201/styuardessa-1587013696.html
Стюардесса рассказала, как бортпроводники могут отомстить пилотам
Стюардесса рассказала, как бортпроводники могут отомстить пилотам
Бывшая стюардесса американской авиакомпании рассказала, из-за чего бортпроводники конфликтуют с пилотами и как им мстят, сообщает Express. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T02:42
2020-12-01T02:43
туризм
туризм
пассажиры
новости - туризм
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155794/00/1557940040_0:136:3155:1911_1400x0_80_0_0_f2df94e57792d014760541a7f64e408a.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывшая стюардесса американской авиакомпании рассказала, из-за чего бортпроводники конфликтуют с пилотами и как им мстят, сообщает Express.Она вспоминала о "постоянных издевательствах" и отметила, что как-то использовала не по назначению глазные капли. "Многие бывшие бортпроводники вспоминают неприязнь, которую они испытывали к пилотам. Те считали себя "хозяевами неба" и грубили, например, когда стюардессы подавали им еду", — рассказала эксперт.На открытый конфликт члены экипажа пойти не могли, но способ отомстить находили. "Когда я работала, но борту еще разрешали курить. Стюардессы передвигались по салону в клубах дыма, от которого текли слезы. Потому в аптечке было много глазных капель", — отметила бывшая сотрудница авиакомпании. Получив однажды несправедливый выговор от пилота, она добавила это лекарство в его кофе. Препарат оказал сильное слабительное действие.К пилотам всегда было особенное отношение, вспоминает эксперт. Для них заказывали специальную еду — изысканные ресторанные блюда. Причем они никогда не ели одинаковую пищу. Это требование безопасности, предписывающее исключить ситуацию, когда при отравлении пострадали бы все члены экипажа.
https://ria.ru/20201127/aviaperelety-1586403566.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155794/00/1557940040_213:0:2942:2047_1400x0_80_0_0_ecdbe40e9520447bd38d523b67e14feb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, пассажиры, новости - туризм, сша

Стюардесса рассказала, как бортпроводники могут отомстить пилотам

02:42 01.12.2020 (обновлено: 02:43 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТренажер для пилотов
Тренажер для пилотов - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывшая стюардесса американской авиакомпании рассказала, из-за чего бортпроводники конфликтуют с пилотами и как им мстят, сообщает Express.
Она вспоминала о "постоянных издевательствах" и отметила, что как-то использовала не по назначению глазные капли. "Многие бывшие бортпроводники вспоминают неприязнь, которую они испытывали к пилотам. Те считали себя "хозяевами неба" и грубили, например, когда стюардессы подавали им еду", — рассказала эксперт.
На открытый конфликт члены экипажа пойти не могли, но способ отомстить находили. "Когда я работала, но борту еще разрешали курить. Стюардессы передвигались по салону в клубах дыма, от которого текли слезы. Потому в аптечке было много глазных капель", — отметила бывшая сотрудница авиакомпании. Получив однажды несправедливый выговор от пилота, она добавила это лекарство в его кофе. Препарат оказал сильное слабительное действие.
К пилотам всегда было особенное отношение, вспоминает эксперт. Для них заказывали специальную еду — изысканные ресторанные блюда. Причем они никогда не ели одинаковую пищу. Это требование безопасности, предписывающее исключить ситуацию, когда при отравлении пострадали бы все члены экипажа.
Центр организации воздушного движения - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 02:05Туризм
Авиадиспетчер рассказал, как его коллеги за глаза называют пилотов
 
ТуризмТуризмпассажирыНовости - ТуризмСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые разработали приложение, прогнозирующее цены на электроэнергию
09:00Терабит в секунду. Физики создают технику будущего
08:59Число ушедших на карантин российских школ увеличилось до 37
08:57Минздрав Башкирии попросил врачей частных клиник помочь в борьбе с COVID
08:54СМИ опровергли данные о гибели командира КСИР при воздушном ударе
08:39Курьеры разгромили магазин в центре Москвы и избили охранника
08:33Россия надеется, что США начнут считаться с интересами других стран
08:26Россиян с 1 декабря будут уведомлять о полагающихся им мерах соцподдержки
08:18Штабу Трампа дали опросить свидетелей в Неваде о нарушениях на выборах
08:17В Красноярске опровергли данные о принуждении учащихся обедать в школе
08:03Небольшой снег и гололедица ждут москвичей в первый день зимы
07:50Осень 2020 года в Москве стала самой теплой за время метеонаблюдений
07:35В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID
07:10Исследование показало отношение работодателей к премированию сотрудников
07:09Минобороны сообщило о ходе саперных работ миротворцев в Карабахе
06:51В России могут снизить цены на ритуальные услуги
06:45Глав российских регионов призвали объявить 31 декабря выходным днем
06:42Международная книжная ярмарка non/fiction пройдет в онлайн-формате
06:23Эксперт назвала условие передачи антител к COVID-19 от матери к ребенку
06:18Врач рассказал, как сохранить осанку на удаленке
Лента новостейМолния