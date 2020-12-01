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Стюардесса рассказала, как бортпроводники могут отомстить пилотам

Стюардесса рассказала, как бортпроводники могут отомстить пилотам

Бывшая стюардесса американской авиакомпании рассказала, из-за чего бортпроводники конфликтуют с пилотами и как им мстят, сообщает Express. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T02:42

2020-12-01T02:42

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Бывшая стюардесса американской авиакомпании рассказала, из-за чего бортпроводники конфликтуют с пилотами и как им мстят, сообщает Express.Она вспоминала о "постоянных издевательствах" и отметила, что как-то использовала не по назначению глазные капли. "Многие бывшие бортпроводники вспоминают неприязнь, которую они испытывали к пилотам. Те считали себя "хозяевами неба" и грубили, например, когда стюардессы подавали им еду", — рассказала эксперт.На открытый конфликт члены экипажа пойти не могли, но способ отомстить находили. "Когда я работала, но борту еще разрешали курить. Стюардессы передвигались по салону в клубах дыма, от которого текли слезы. Потому в аптечке было много глазных капель", — отметила бывшая сотрудница авиакомпании. Получив однажды несправедливый выговор от пилота, она добавила это лекарство в его кофе. Препарат оказал сильное слабительное действие.К пилотам всегда было особенное отношение, вспоминает эксперт. Для них заказывали специальную еду — изысканные ресторанные блюда. Причем они никогда не ели одинаковую пищу. Это требование безопасности, предписывающее исключить ситуацию, когда при отравлении пострадали бы все члены экипажа.

https://ria.ru/20201127/aviaperelety-1586403566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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