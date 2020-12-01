https://ria.ru/20201201/sosiski-1587178563.html

Диетологи придумали способ безопасно питаться "самым вредным фастфудом"

Диетологи придумали способ безопасно питаться "самым вредным фастфудом"

Несмотря на то, что сосиски и колбаски традиционно причисляют к одним из самых вредных продуктов, нутрициологи все же подсказали способ сделать их... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:52

2020-12-01T15:52

2020-12-01T15:52

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Изобретение сосиски 13 ноября 1805 года немецкий мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски. Он переехал из Франкфурта в Вену, где открыл мясной магазин и продавал сосиски, которые назвал франкфуртскими. Сосиски вообще-то известны со времен Средневековья, однако Ланер первым использовал смесь говядины и свинины – рецептура, по которой производятся и современные сосиски.

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что сосиски и колбаски традиционно причисляют к одним из самых вредных продуктов, нутрициологи все же подсказали способ сделать их "безопасными", передает ABC.В разговоре с изданием специалисты отметили, что часто употреблять их нежелательно из-за содержания большого количества животных жиров низкого качества, а также сахара и соли. Также эксперты назвали ошибочным мнение о том, что колбаски являются более "натуральной" пищей, чем сосиски."Сосиски и колбаски всегда делают из обрезков мяса не первой свежести, поскольку одна из целей изготовления этих продуктов — не дать пропасть остаткам мяса и обрезкам более низкого качества", — подчеркнула диетолог.По мнению нутрициологов, сосиски растительного происхождения (из овощей — Прим.ред.) также содержат вредные вещества и не являются более полезными, чем обычные.Самыми "правильными" эксперты назвали домашние сосиски собственного приготовления из куриного фарша, смешанного с пармезаном. По их словам, вкус продукта будет непривычным, но он будет "безвреден на сто процентов".Специалисты также неожиданно отметили, что некоторые виды фастфуда являются более здоровой пищей, чем сосиски."Если вместо стейка, грудки или филейной вырезки вы хотите есть мясо в другом виде, то можете выбрать гамбургеры, это лучше, чем сосиски", — заявила одна из экспертов.В домашних условиях диетолог посоветовала отдать предпочтение котлетам, а также призвала помнить, что свежий кусок мяса всегда будет полезнее, чем переработанный.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://rsport.ria.ru/20201123/sakhar-1585815490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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диеты, здоровье, здоровье - общество, еда, питание, в мире