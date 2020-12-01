Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/sosiski-1587178563.html
Диетологи придумали способ безопасно питаться "самым вредным фастфудом"
Диетологи придумали способ безопасно питаться "самым вредным фастфудом"
Несмотря на то, что сосиски и колбаски традиционно причисляют к одним из самых вредных продуктов, нутрициологи все же подсказали способ сделать их... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:52
2020-12-01T15:52
диеты
здоровье
здоровье - общество
еда
питание
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/17526/17/175261783_0:94:1000:657_1400x0_80_0_0_30f5edc9b10aa116798a6c82d7732406.jpg
Изобретение сосиски
13 ноября 1805 года немецкий мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски. Он переехал из Франкфурта в Вену, где открыл мясной магазин и продавал сосиски, которые назвал франкфуртскими. Сосиски вообще-то известны со времен Средневековья, однако Ланер первым использовал смесь говядины и свинины – рецептура, по которой производятся и современные сосиски.
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что сосиски и колбаски традиционно причисляют к одним из самых вредных продуктов, нутрициологи все же подсказали способ сделать их "безопасными", передает ABC.В разговоре с изданием специалисты отметили, что часто употреблять их нежелательно из-за содержания большого количества животных жиров низкого качества, а также сахара и соли. Также эксперты назвали ошибочным мнение о том, что колбаски являются более "натуральной" пищей, чем сосиски."Сосиски и колбаски всегда делают из обрезков мяса не первой свежести, поскольку одна из целей изготовления этих продуктов — не дать пропасть остаткам мяса и обрезкам более низкого качества", — подчеркнула диетолог.По мнению нутрициологов, сосиски растительного происхождения (из овощей — Прим.ред.) также содержат вредные вещества и не являются более полезными, чем обычные.Самыми "правильными" эксперты назвали домашние сосиски собственного приготовления из куриного фарша, смешанного с пармезаном. По их словам, вкус продукта будет непривычным, но он будет "безвреден на сто процентов".Специалисты также неожиданно отметили, что некоторые виды фастфуда являются более здоровой пищей, чем сосиски."Если вместо стейка, грудки или филейной вырезки вы хотите есть мясо в другом виде, то можете выбрать гамбургеры, это лучше, чем сосиски", — заявила одна из экспертов.В домашних условиях диетолог посоветовала отдать предпочтение котлетам, а также призвала помнить, что свежий кусок мяса всегда будет полезнее, чем переработанный.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://rsport.ria.ru/20201123/sakhar-1585815490.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/17526/17/175261783_0:0:1000:750_1400x0_80_0_0_592a83898fa5dd878039f94ea9d41d33.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
диеты, здоровье, здоровье - общество, еда, питание, в мире

Диетологи придумали способ безопасно питаться "самым вредным фастфудом"

15:52 01.12.2020
 
© РИА Новости / Александр СмотровФестиваль Taste of London
Фестиваль Taste of London - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Александр Смотров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Несмотря на то, что сосиски и колбаски традиционно причисляют к одним из самых вредных продуктов, нутрициологи все же подсказали способ сделать их "безопасными", передает ABC.
В разговоре с изданием специалисты отметили, что часто употреблять их нежелательно из-за содержания большого количества животных жиров низкого качества, а также сахара и соли. Также эксперты назвали ошибочным мнение о том, что колбаски являются более "натуральной" пищей, чем сосиски.
Пирожное Тирамису - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 04:00ЗОЖ
Сколько сахара можно съесть без вреда для здоровья? Мнение врача Агапкина
"Сосиски и колбаски всегда делают из обрезков мяса не первой свежести, поскольку одна из целей изготовления этих продуктов — не дать пропасть остаткам мяса и обрезкам более низкого качества", — подчеркнула диетолог.
По мнению нутрициологов, сосиски растительного происхождения (из овощей — Прим.ред.) также содержат вредные вещества и не являются более полезными, чем обычные.
Самыми "правильными" эксперты назвали домашние сосиски собственного приготовления из куриного фарша, смешанного с пармезаном. По их словам, вкус продукта будет непривычным, но он будет "безвреден на сто процентов".
Специалисты также неожиданно отметили, что некоторые виды фастфуда являются более здоровой пищей, чем сосиски.
"Если вместо стейка, грудки или филейной вырезки вы хотите есть мясо в другом виде, то можете выбрать гамбургеры, это лучше, чем сосиски", — заявила одна из экспертов.
В домашних условиях диетолог посоветовала отдать предпочтение котлетам, а также призвала помнить, что свежий кусок мяса всегда будет полезнее, чем переработанный.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
День в истории
Изобретение сосиски
13 ноября, 11:45
 
диетыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоЕдаПитаниеВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Раде сообщили о пьяном дебоше украинского вице-премьера в Турции
09:32В Мытищах задержали мать, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
Лента новостейМолния