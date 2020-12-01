https://ria.ru/20201201/shkoly-1587249650.html

Кубань направит на новые школы и детсады по нацпроекту 4,7 млрд руб

Кубань направит на новые школы и детсады по нацпроекту 4,7 млрд руб

Власти Краснодарского края в ближайшие три года направят на строительство школ и детсадов по нацпроекту "Жилье и городская среда" 4,7 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T22:06

2020-12-01T22:06

2020-12-01T22:06

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодар

сочи

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ближайшие три года направят на строительство школ и детсадов по нацпроекту "Жилье и городская среда" 4,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.По его словам, в Краснодаре к 2024 году будет возведена школа на 1550 мест в одном из новых густонаселенных микрорайонов по улице Героев Разведчиков, здесь же построят детский сад на 300 мест. Кроме того, планируется построить в Сочи школу на 1 100 учеников и детский сад на 300 мест к 2023 году. Также за счет нацпроекта уже строятся три большие школы в Краснодаре: на 1875 мест и две по 1100 мест.По данным краевых властей, в регионе ведется масштабное строительство учреждений образования. Сейчас в Краснодарском крае одновременно возводят 26 школ. За последние пять лет, к концу 2020 года, число новых школ достигнет 50. В дальнейшем также планируется возводить не менее десяти школ ежегодно.

https://ria.ru/20201130/retsirkulyatory-1587036528.html

краснодар

сочи

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вениамин кондратьев, краснодар, сочи, краснодарский край, общество