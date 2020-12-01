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Краснодарский край
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Кубань направит на новые школы и детсады по нацпроекту 4,7 млрд руб
Кубань направит на новые школы и детсады по нацпроекту 4,7 млрд руб
Власти Краснодарского края в ближайшие три года направят на строительство школ и детсадов по нацпроекту "Жилье и городская среда" 4,7 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T22:06
2020-12-01T22:06
краснодарский край
вениамин кондратьев
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сочи
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ближайшие три года направят на строительство школ и детсадов по нацпроекту "Жилье и городская среда" 4,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.По его словам, в Краснодаре к 2024 году будет возведена школа на 1550 мест в одном из новых густонаселенных микрорайонов по улице Героев Разведчиков, здесь же построят детский сад на 300 мест. Кроме того, планируется построить в Сочи школу на 1 100 учеников и детский сад на 300 мест к 2023 году. Также за счет нацпроекта уже строятся три большие школы в Краснодаре: на 1875 мест и две по 1100 мест.По данным краевых властей, в регионе ведется масштабное строительство учреждений образования. Сейчас в Краснодарском крае одновременно возводят 26 школ. За последние пять лет, к концу 2020 года, число новых школ достигнет 50. В дальнейшем также планируется возводить не менее десяти школ ежегодно.
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вениамин кондратьев, краснодар, сочи, краснодарский край, общество

Кубань направит на новые школы и детсады по нацпроекту 4,7 млрд руб

22:06 01.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
Выступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ближайшие три года направят на строительство школ и детсадов по нацпроекту "Жилье и городская среда" 4,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

"Уже определена сумма, которую в ближайшие три года направим на строительство социальных объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". До 2024 года объем средств составит порядка 4,7 миллиарда рублей, из них 2,6 миллиарда – это краевые средства. Эти деньги мы направим на строительство двух больших школ и двух детских садов в Краснодаре и Сочи, где вопрос с нехваткой мест сегодня особенно острый", – отметил Кондратьев.

По его словам, в Краснодаре к 2024 году будет возведена школа на 1550 мест в одном из новых густонаселенных микрорайонов по улице Героев Разведчиков, здесь же построят детский сад на 300 мест. Кроме того, планируется построить в Сочи школу на 1 100 учеников и детский сад на 300 мест к 2023 году. Также за счет нацпроекта уже строятся три большие школы в Краснодаре: на 1875 мест и две по 1100 мест.
По данным краевых властей, в регионе ведется масштабное строительство учреждений образования. Сейчас в Краснодарском крае одновременно возводят 26 школ. За последние пять лет, к концу 2020 года, число новых школ достигнет 50. В дальнейшем также планируется возводить не менее десяти школ ежегодно.
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