Кубань направит на новые школы и детсады по нацпроекту 4,7 млрд руб
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыступление школьников на праздничной линейке в школе №71 в День знаний в Краснодаре
КРАСНОДАР, 1 дек - РИА Новости. Власти Краснодарского края в ближайшие три года направят на строительство школ и детсадов по нацпроекту "Жилье и городская среда" 4,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.
"Уже определена сумма, которую в ближайшие три года направим на строительство социальных объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". До 2024 года объем средств составит порядка 4,7 миллиарда рублей, из них 2,6 миллиарда – это краевые средства. Эти деньги мы направим на строительство двух больших школ и двух детских садов в Краснодаре и Сочи, где вопрос с нехваткой мест сегодня особенно острый", – отметил Кондратьев.
По его словам, в Краснодаре к 2024 году будет возведена школа на 1550 мест в одном из новых густонаселенных микрорайонов по улице Героев Разведчиков, здесь же построят детский сад на 300 мест. Кроме того, планируется построить в Сочи школу на 1 100 учеников и детский сад на 300 мест к 2023 году. Также за счет нацпроекта уже строятся три большие школы в Краснодаре: на 1875 мест и две по 1100 мест.
По данным краевых властей, в регионе ведется масштабное строительство учреждений образования. Сейчас в Краснодарском крае одновременно возводят 26 школ. За последние пять лет, к концу 2020 года, число новых школ достигнет 50. В дальнейшем также планируется возводить не менее десяти школ ежегодно.