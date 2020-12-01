https://ria.ru/20201201/shkolniki-1587175722.html
Стали известны самые любимые блюда школьников
Стали известны самые любимые блюда школьников
Борщ, пицца и котлеты оказались любимыми блюдами российских школьников, показал опрос министерства просвещения, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:38
2020-12-01T15:38
2020-12-01T18:00
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общество
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САРАНСК, 1 дек - РИА Новости. Борщ, пицца и котлеты оказались любимыми блюдами российских школьников, показал опрос министерства просвещения, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в опросе, проходившем в том числе на площадках социальных сетей, приняли участие более 3,5 тысячи учащихся из 64 регионов России.Список самых нелюбимых детьми блюд возглавили рыбные котлеты, гороховое пюре и жареная печенка, такие данные приводит исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева, ссылаясь на опрос РДШ среди российских школьников на тему питания. Слова Плещевой приводятся на сайте движения.
https://ria.ru/20201201/stolovaya-1587161006.html
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социальный навигатор, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), российское движение школьников, общество