https://ria.ru/20201201/samoizolyatsiya-1587162479.html

Россиянам рассказали, как сократить самоизоляцию при въезде в Англию

Россиянам рассказали, как сократить самоизоляцию при въезде в Англию

В посольстве Великобритании в РФ рассказали, что нужно сделать, чтобы сократить 14-дневный период самоизоляции по COVID прибывающим из России. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:45

2020-12-01T14:45

2020-12-01T16:00

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В посольстве Великобритании в РФ рассказали, что нужно сделать, чтобы сократить 14-дневный период самоизоляции по COVID прибывающим из России."С 15 декабря все пассажиры, прибывающие в Англию из России, смогут сократить период самоизоляции, добровольно сдав тест на COVID-19", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.Там уточнили, что необходимо "зарезервировать и оплатить тест у одного из провайдеров". "Их список будет размещен на gov.uk 15 декабря или раньше", - говорится в тексте.Посольство сообщает о необходимости "заполнить Passenger Locator Form". "Между моментом заполнения и отправлением в Соединенное Королевство должно пройти не более 48 часов", - добавили там.Посольство уточняет, что "прекратить самоизоляцию" можно при отрицательном анализе на COVID.В сообщении приводятся разные примеры и сценарии действий."Ситуация: вы прибыли в Англию из страны, не входящую в список исключений, и решили сдать тест. Период самоизоляции: спустя 5 полных дней самоизоляции вы сможете сдать заранее зарезервированный тест. Если результат теста отрицательный, то вы можете прекратить самоизоляцию", - поясняется, в частности, в сообщении посольства.При въезде в Англию из страны, не входящей в список исключений, и решении не сдавать тест период самоизоляции будет составлять 14 полных дней, добавили в британской дипмиссии.В посольстве обратили внимание, что в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе действуют отдельные местные ограничения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/aviasoobschenie-1587128359.html

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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, северная ирландия, здоровье - общество, уэльс, великобритания, в мире