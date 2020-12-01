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Россиянам рассказали, как сократить самоизоляцию при въезде в Англию
Россиянам рассказали, как сократить самоизоляцию при въезде в Англию
В посольстве Великобритании в РФ рассказали, что нужно сделать, чтобы сократить 14-дневный период самоизоляции по COVID прибывающим из России. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:45
2020-12-01T16:00
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В посольстве Великобритании в РФ рассказали, что нужно сделать, чтобы сократить 14-дневный период самоизоляции по COVID прибывающим из России."С 15 декабря все пассажиры, прибывающие в Англию из России, смогут сократить период самоизоляции, добровольно сдав тест на COVID-19", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.Там уточнили, что необходимо "зарезервировать и оплатить тест у одного из провайдеров". "Их список будет размещен на gov.uk 15 декабря или раньше", - говорится в тексте.Посольство сообщает о необходимости "заполнить Passenger Locator Form". "Между моментом заполнения и отправлением в Соединенное Королевство должно пройти не более 48 часов", - добавили там.Посольство уточняет, что "прекратить самоизоляцию" можно при отрицательном анализе на COVID.В сообщении приводятся разные примеры и сценарии действий."Ситуация: вы прибыли в Англию из страны, не входящую в список исключений, и решили сдать тест. Период самоизоляции: спустя 5 полных дней самоизоляции вы сможете сдать заранее зарезервированный тест. Если результат теста отрицательный, то вы можете прекратить самоизоляцию", - поясняется, в частности, в сообщении посольства.При въезде в Англию из страны, не входящей в список исключений, и решении не сдавать тест период самоизоляции будет составлять 14 полных дней, добавили в британской дипмиссии.В посольстве обратили внимание, что в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе действуют отдельные местные ограничения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, северная ирландия, здоровье - общество, уэльс, великобритания, в мире

Россиянам рассказали, как сократить самоизоляцию при въезде в Англию

14:45 01.12.2020 (обновлено: 16:00 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве
Флаг Великобритании у здания посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. В посольстве Великобритании в РФ рассказали, что нужно сделать, чтобы сократить 14-дневный период самоизоляции по COVID прибывающим из России.
"С 15 декабря все пассажиры, прибывающие в Англию из России, смогут сократить период самоизоляции, добровольно сдав тест на COVID-19", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Там уточнили, что необходимо "зарезервировать и оплатить тест у одного из провайдеров". "Их список будет размещен на gov.uk 15 декабря или раньше", - говорится в тексте.
Посольство сообщает о необходимости "заполнить Passenger Locator Form". "Между моментом заполнения и отправлением в Соединенное Королевство должно пройти не более 48 часов", - добавили там.

"Прибыв в Англию, вы должны сразу же проехать к месту самоизоляции. Только спустя 5 полных дней самоизоляции вы сможете сдать заранее зарезервированный тест на дому или в медцентре провайдера", - говорится в сообщении.

Посольство уточняет, что "прекратить самоизоляцию" можно при отрицательном анализе на COVID.
В сообщении приводятся разные примеры и сценарии действий.
"Ситуация: вы прибыли в Англию из страны, не входящую в список исключений, и решили сдать тест. Период самоизоляции: спустя 5 полных дней самоизоляции вы сможете сдать заранее зарезервированный тест. Если результат теста отрицательный, то вы можете прекратить самоизоляцию", - поясняется, в частности, в сообщении посольства.
При въезде в Англию из страны, не входящей в список исключений, и решении не сдавать тест период самоизоляции будет составлять 14 полных дней, добавили в британской дипмиссии.
В посольстве обратили внимание, что в Шотландии, Северной Ирландии и Уэльсе действуют отдельные местные ограничения.
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