https://ria.ru/20201201/rubka-1587152430.html

В Приморье выявили незаконную рубку леса на 900 миллионов рублей

В Приморье выявили незаконную рубку леса на 900 миллионов рублей

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура выявила в Приморье незаконную рубку древесины на сумму более 900 миллионов рублей, по материалам проверки... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:09

2020-12-01T14:09

2020-12-01T14:09

россия

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура выявила в Приморье незаконную рубку древесины на сумму более 900 миллионов рублей, по материалам проверки следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает надзорное ведомство.Проверкой установлено, что в 2016 - 2018 годах коммерческим организациям без проведения торгов предоставлялись земли лесного фонда для заготовки древесины. Неправомерное продление договоров аренды лесных участков Тернейского, Чугуевского лесничеств на сроки от 14 до 34 лет и Дальнереченского лесничества сроком на 33 года привело к незаконной рубке древесины, информирует ведомство.

https://ria.ru/20201006/kruglyak-1578510518.html

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приморский край

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россия, приморский край, происшествия