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В Приморье выявили незаконную рубку леса на 900 миллионов рублей
В Приморье выявили незаконную рубку леса на 900 миллионов рублей
Амурская бассейновая природоохранная прокуратура выявила в Приморье незаконную рубку древесины на сумму более 900 миллионов рублей, по материалам проверки... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:09
2020-12-01T14:09
россия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура выявила в Приморье незаконную рубку древесины на сумму более 900 миллионов рублей, по материалам проверки следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает надзорное ведомство.Проверкой установлено, что в 2016 - 2018 годах коммерческим организациям без проведения торгов предоставлялись земли лесного фонда для заготовки древесины. Неправомерное продление договоров аренды лесных участков Тернейского, Чугуевского лесничеств на сроки от 14 до 34 лет и&nbsp; Дальнереченского лесничества сроком на 33 года привело к незаконной рубке древесины, информирует ведомство.
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россия, приморский край, происшествия

В Приморье выявили незаконную рубку леса на 900 миллионов рублей

14:09 01.12.2020
 
© Александр ЛыскинГубернатор Приморья возьмет под личный контроль подготовку к пожароопасному сезону
Губернатор Приморья возьмет под личный контроль подготовку к пожароопасному сезону - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Александр Лыскин
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ВЛАДИВОСТОК, 1 дек – РИА Новости. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура выявила в Приморье незаконную рубку древесины на сумму более 900 миллионов рублей, по материалам проверки следственный комитет по региону возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает надзорное ведомство.
Проверкой установлено, что в 2016 - 2018 годах коммерческим организациям без проведения торгов предоставлялись земли лесного фонда для заготовки древесины. Неправомерное продление договоров аренды лесных участков Тернейского, Чугуевского лесничеств на сроки от 14 до 34 лет и  Дальнереченского лесничества сроком на 33 года привело к незаконной рубке древесины, информирует ведомство.
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"Амурской бассейновой природоохранной прокуратурой совместно с департаментом Рослесхоза в Дальневосточном федеральном округе и управлением ФСБ России по Приморскому краю проведена проверка исполнения переданных полномочий в сфере лесных отношений министерством лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края (до 01.01.2020 – департамент лесного хозяйства Приморского края)... В результате неправомерных действий органов государственной власти Приморского края в регионе незаконного вырублено древесины на сумму более 900 миллионов рублей... По материалам прокурорской проверки Следственным управлением Следственного комитета России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий" - ред.)", - сообщает надзорное ведомство.

 
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