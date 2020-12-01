https://ria.ru/20201201/rossiya-1587121465.html
Косачев рассказал о попытках внешних сил раскачать обстановку в России
Косачев рассказал о попытках внешних сил раскачать обстановку в России
Внешние деструктивные силы пытаются использовать межнациональный вопрос для раскачивания обстановки в России, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:07
2020-12-01T12:07
2020-12-01T12:30
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
константин косачев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155175/14/1551751475_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_4d8fb4c737f534685f8691ef1a3647b1.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Внешние деструктивные силы пытаются использовать межнациональный вопрос для раскачивания обстановки в России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев во вторник в ходе конференции ФАДН."Даже такая многонациональная общность, как российский народ, не может существовать в вакууме", - сказал Косачев.Он отметил, что государство должно выстраивать свою политику с учетом международного контекста. "Для целого ряда внешних и деструктивных сил педалирование межнационального, межрелигиозного вопроса является важным политическим инструментом для раскачивания обстановки в РФ", - подчеркнул парламентарий, отметив, что эти силы руководствуются своими сугубо геополитическими интересами.По мнению Косачева, сохранение межнационального, межкультурного, межрелигиозного диалога является важнейшим форматом для сохранения государственности. В плане внешней политики России также следует способствовать налаживанию полноформатного диалога в плане межрегионального и мирового сотрудничества, полагает он.
https://ria.ru/20200610/1572721755.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155175/14/1551751475_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_8d1ea11cac7c79d253e447c6f2e422d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), константин косачев, в мире
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Внешние деструктивные силы пытаются использовать межнациональный вопрос для раскачивания обстановки в России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
во вторник в ходе конференции ФАДН
.
"Даже такая многонациональная общность, как российский народ, не может существовать в вакууме", - сказал Косачев.
Он отметил, что государство должно выстраивать свою политику с учетом международного контекста. "Для целого ряда внешних и деструктивных сил педалирование межнационального, межрелигиозного вопроса является важным политическим инструментом для раскачивания обстановки в РФ", - подчеркнул парламентарий, отметив, что эти силы руководствуются своими сугубо геополитическими интересами.
По мнению Косачева, сохранение межнационального, межкультурного, межрелигиозного диалога является важнейшим форматом для сохранения государственности. В плане внешней политики России также следует способствовать налаживанию полноформатного диалога в плане межрегионального и мирового сотрудничества, полагает он.