https://ria.ru/20201201/rossiya-1587121465.html

Косачев рассказал о попытках внешних сил раскачать обстановку в России

Косачев рассказал о попытках внешних сил раскачать обстановку в России

Внешние деструктивные силы пытаются использовать межнациональный вопрос для раскачивания обстановки в России, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:07

2020-12-01T12:07

2020-12-01T12:30

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

константин косачев

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Внешние деструктивные силы пытаются использовать межнациональный вопрос для раскачивания обстановки в России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев во вторник в ходе конференции ФАДН."Даже такая многонациональная общность, как российский народ, не может существовать в вакууме", - сказал Косачев.Он отметил, что государство должно выстраивать свою политику с учетом международного контекста. "Для целого ряда внешних и деструктивных сил педалирование межнационального, межрелигиозного вопроса является важным политическим инструментом для раскачивания обстановки в РФ", - подчеркнул парламентарий, отметив, что эти силы руководствуются своими сугубо геополитическими интересами.По мнению Косачева, сохранение межнационального, межкультурного, межрелигиозного диалога является важнейшим форматом для сохранения государственности. В плане внешней политики России также следует способствовать налаживанию полноформатного диалога в плане межрегионального и мирового сотрудничества, полагает он.

https://ria.ru/20200610/1572721755.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), константин косачев, в мире