Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201201/rossiya-1587121465.html
Косачев рассказал о попытках внешних сил раскачать обстановку в России
Косачев рассказал о попытках внешних сил раскачать обстановку в России
Внешние деструктивные силы пытаются использовать межнациональный вопрос для раскачивания обстановки в России, заявил глава международного комитета Совфеда... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:07
2020-12-01T12:30
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
константин косачев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155175/14/1551751475_0:160:3074:1889_1400x0_80_0_0_4d8fb4c737f534685f8691ef1a3647b1.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Внешние деструктивные силы пытаются использовать межнациональный вопрос для раскачивания обстановки в России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев во вторник в ходе конференции ФАДН."Даже такая многонациональная общность, как российский народ, не может существовать в вакууме", - сказал Косачев.Он отметил, что государство должно выстраивать свою политику с учетом международного контекста. "Для целого ряда внешних и деструктивных сил педалирование межнационального, межрелигиозного вопроса является важным политическим инструментом для раскачивания обстановки в РФ", - подчеркнул парламентарий, отметив, что эти силы руководствуются своими сугубо геополитическими интересами.По мнению Косачева, сохранение межнационального, межкультурного, межрелигиозного диалога является важнейшим форматом для сохранения государственности. В плане внешней политики России также следует способствовать налаживанию полноформатного диалога в плане межрегионального и мирового сотрудничества, полагает он.
https://ria.ru/20200610/1572721755.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155175/14/1551751475_172:0:2903:2048_1400x0_80_0_0_8d1ea11cac7c79d253e447c6f2e422d9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), константин косачев, в мире

Косачев рассказал о попытках внешних сил раскачать обстановку в России

12:07 01.12.2020 (обновлено: 12:30 01.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Внешние деструктивные силы пытаются использовать межнациональный вопрос для раскачивания обстановки в России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев во вторник в ходе конференции ФАДН.
"Даже такая многонациональная общность, как российский народ, не может существовать в вакууме", - сказал Косачев.
Он отметил, что государство должно выстраивать свою политику с учетом международного контекста. "Для целого ряда внешних и деструктивных сил педалирование межнационального, межрелигиозного вопроса является важным политическим инструментом для раскачивания обстановки в РФ", - подчеркнул парламентарий, отметив, что эти силы руководствуются своими сугубо геополитическими интересами.
По мнению Косачева, сохранение межнационального, межкультурного, межрелигиозного диалога является важнейшим форматом для сохранения государственности. В плане внешней политики России также следует способствовать налаживанию полноформатного диалога в плане межрегионального и мирового сотрудничества, полагает он.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.06.2020
10 июня, 07:11
Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России
 
Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)Константин КосачевВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:30Эксперт рассказал, кто будет принимать решение об атаке "Охотником"
09:29В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
09:23Эксперт рассказал, как начинающему инвестору не стать жертвой мошенников
09:20Байден может учредить должность руководителя по делам Азии, сообщили СМИ
09:19Нарышкин рассказал, кто открыл российскую внешнюю разведку для общества
09:14Байден не намерен сразу отменять пошлины в 25% на продукцию из Китая
09:07Нарышкин рассказал, как удалось сохранить внешнюю разведку в 1991 году
09:07В Москве 6575 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:05Башкирские депутаты предложили запретить передвижные зоопарки
09:05Создание российского аппарата для наблюдения за Солнцем приостановили
08:49При пожаре в забитой мусором квартире в Петербурге погиб человек
08:47Мадуро уйдет в отставку, если оппозиция победит на парламентских выборах
08:44В мире выявили почти четыре миллиона случаев COVID-19 за неделю
08:42МВД перечислило шесть оснований для недопуска к экзамену на права
08:36Венгерские специалисты прибыли в Россию для изучения вакцины "Спутник V"
08:36Красноярская фабрика игрушек выпустила елочные шары в масках от COVID-19
08:35Водителю машины, ушедшей под лед в ХМАО, предъявили обвинение
08:27Постпред Украины при ООН поставил в один ряд нацистов и советских воинов
08:26"Вкусвилл" ответил на претензии Роскачества по сливочному маслу
08:19Роскачество обнаружило дрожжи и плесень в сливочном масле "Избенка"
Лента новостейМолния