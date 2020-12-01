https://ria.ru/20201201/reklama-1587090583.html

В Чувашии рекламу алкоголя в стиле плакатов СССР сочли оскорбительной

В Чувашии рекламу алкоголя в стиле плакатов СССР сочли оскорбительной

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии признало ненадлежащей рекламу фирмы "Сияние", использовавшей в рекламе алкоголя советские плакаты... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:26

2020-12-01T09:26

2020-12-01T09:26

реклама

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

чувашская республика (чувашия)

алкоголь

общество

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КАЗАНЬ, 1 дек - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии признало ненадлежащей рекламу фирмы "Сияние", использовавшей в рекламе алкоголя советские плакаты антиалкогольной кампании и времен Великой Отечественной войны, сообщает ведомство."Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике рассмотрела заявление жителя республики и признала рекламу ООО "Сияние" ненадлежащей", - говорится в сообщении.По данным ведомства, "Сияние" разместило в августе-ноябре при входе в магазин "41 градус" и на витрине плакаты с изображением мужчины в костюме и галстуке, отказывающегося от рюмки водки со словами: "НЕТ! Мне стакан!" и "Сегодня с нами ты не пьешь. А завтра Родине изменишь". На третьем плакате мужчина на больничной койке, с ампутацией рук, в бинтах, с текстом: "Этот человек не умел разливать водку поровну".Отмечается, что члены экспертного совета по применению законодательства о рекламе пришли к единому мнению, что использование советских плакатов антиалкогольной кампании и времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов является оскорбительным по отношению к чувствам людей, к памяти их подвигов, нарушают требования этики и показывают безнравственное отношение к наследию прошлого и заслугам советского народа.В УФАС уточнили, что на момент рассмотрения дела реклама уже не размещалась, поэтому ответчику не было выдано предписания об устранении нарушения законодательства. При этом представитель компании в ходе заседания комиссии УФАС принес извинения, в том числе и заявителю, указав, что "Сияние" не имело "умышленного намерения оскорбить чувства памяти исторических событий нашей страны".Материалы проверки переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

https://ria.ru/20200121/1563679516.html

https://ria.ru/20190801/1557078687.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реклама, федеральная антимонопольная служба (фас россии), чувашская республика (чувашия), алкоголь, общество