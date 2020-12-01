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Новости Подмосковья
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В Подмосковье создадут регистр льготников на лекарственное обеспечение
В Подмосковье создадут регистр льготников на лекарственное обеспечение
Единый регистр граждан, имеющих право на получение льготных лекарств, будут вести в Подмосковье с 1 января 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:08
2020-12-01T14:08
новости подмосковья
здоровье - общество
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Единый регистр граждан, имеющих право на получение льготных лекарств, будут вести в Подмосковье с 1 января 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме. Кроме того, при смене места жительства гражданам станет проще подтвердить своё право на получение поддержки от государства."Регистр будет постоянно обновляться. Отвечать за его ведение поручено региональному Минздраву", - говорится в сообщении.
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здоровье - общество, московская областная дума, московская область (подмосковье)

В Подмосковье создадут регистр льготников на лекарственное обеспечение

14:08 01.12.2020
 
© Depositphotos / MrHamsterГорсть таблеток
Горсть таблеток - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© Depositphotos / MrHamster
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МОСКВА, 1 дек – РИА Новости. Единый регистр граждан, имеющих право на получение льготных лекарств, будут вести в Подмосковье с 1 января 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объёме. Кроме того, при смене места жительства гражданам станет проще подтвердить своё право на получение поддержки от государства.
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 16:26Новости Подмосковья
Многодетным семьям Подмосковья расскажут о льготах на онлайн-сервисе
"Регистр будет постоянно обновляться. Отвечать за его ведение поручено региональному Минздраву", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяЗдоровье - ОбществоМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
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