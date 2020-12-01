https://ria.ru/20201201/predstavitelstvo-1587235249.html

Sputnik открыл представительство в Анкаре

Sputnik открыл представительство в Анкаре

Представительство международного информационного агентства и радио Sputnik открылось во вторник в столице Турции. Редакционный центр в Анкаре стал уже вторым... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T20:03

2020-12-01T20:03

2020-12-01T20:03

миа "россия сегодня"

sputnik

турция

стамбул

анкара

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АНКАРА, 1 дек — РИА Новости. Представительство международного информационного агентства и радио Sputnik открылось во вторник в столице Турции. Редакционный центр в Анкаре стал уже вторым офисом Sputnik, который действует на территории Турции. Таким образом , Турция на данный момент является единственной страной, в которой присутствуют два зарубежных представительства информационного агентства Sputnik.Редакция новостного агентства в Анкаре планирует оперативно, в различных форматах освещать международную повестку, а также политические, экономические и общественно-культурные, события, происходящие в Турции. Одним из ключевых направлений деятельности редакционного центра будет радиовещание, создание эксклюзивных интервью и репортажей с ведущими общественного-политическими деятелями страны, политиками, экспертами в том числе в форматах прямого эфира и видео включения из радиостудии. Радиостудия в Анкаре позволит новостному агентству перейти на 24 часовой формат радиовещания в Турции, начать создание в Анкаре авторских радиопрограмм на различную тематику с участием ведущих турецких журналистов и приглашенных гостей. Современное оснащение студии позволит проводить радиопередачи а также включения в виде прямого моста между офисами агентства в Анкаре и Стамбуле. Информационное агентство Sputnik Турция – часть медиагруппы "Россия сегодня", было открыто в декабре 2014 года в Стамбуле. Sputnik Турция – это не только новостной сайт, но и радиовещание, которое на настоящий момент охватывает 30 из 80 миллионов населения и пять городов в стране: Стамбул, Анкара, Измир, Бурса, Коджаэли. Радиопрограммы Sputnik Турция не раз были удостоены различных премий в области журналистики и признавались лучшими программами года в стране. На сайт ежедневно заходят сотни тысяч человек, а в социальных сетях Sputnik Турция в общей сложности свыше 1.5 миллиона подписчиков.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинева и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://radiosputnik.ria.ru/20201026/laureaty-1581647914.html

https://ria.ru/20200805/1575399199.html

турция

стамбул

анкара

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миа "россия сегодня", sputnik, турция, стамбул, анкара