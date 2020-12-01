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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера вторника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:03
2020-12-01T16:03
2020-12-01T16:03
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера вторника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о тумане действует в столице с 22.00 вторника до 09.00 среды, в Подмосковье - с 21.00 вторника до 10.00 среды.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество