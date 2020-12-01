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В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера вторника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:03

2020-12-01T16:03

2020-12-01T16:03

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье с вечера вторника из-за тумана, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о тумане действует в столице с 22.00 вторника до 09.00 среды, в Подмосковье - с 21.00 вторника до 10.00 среды.

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество