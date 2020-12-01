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Эксперты рассказали, как сэкономить на новогоднем туре в Санкт-Петербург
Эксперты рассказали, как сэкономить на новогоднем туре в Санкт-Петербург
Туроператоры рассказали, как сделать новогоднюю поездку в Санкт-Петербург более бюджетной, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T15:58
2020-12-01T15:58
2020-12-01T15:58
туризм
туризм
гостиницы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как сделать новогоднюю поездку в Санкт-Петербург более бюджетной, сообщает АТОР.Этой зимой стоимость проживания в отелях четыре и пять звезд в Северной столице снизилась в среднем на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Еще более выгодным сделает пребывание в Санкт-Петербурге на Новый год акция по туристическому кешбэку. Она заканчивается 5 декабря. На карту "Мир", в зависимости от стоимости поездки, может вернуться до 20 тысяч рублей. С учетом скидки, туристы могут позволить себе проживание и в фешенебельной гостинице.Так, тур на четыре дня на двоих с проживание в пятизвездочном отеле можно найти за 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html
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туризм, гостиницы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, санкт-петербург