https://ria.ru/20201201/peterburg-1587172278.html

Эксперты рассказали, как сэкономить на новогоднем туре в Санкт-Петербург

Эксперты рассказали, как сэкономить на новогоднем туре в Санкт-Петербург

Туроператоры рассказали, как сделать новогоднюю поездку в Санкт-Петербург более бюджетной, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:58

2020-12-01T15:58

2020-12-01T15:58

туризм

туризм

гостиницы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, как сделать новогоднюю поездку в Санкт-Петербург более бюджетной, сообщает АТОР.Этой зимой стоимость проживания в отелях четыре и пять звезд в Северной столице снизилась в среднем на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. Еще более выгодным сделает пребывание в Санкт-Петербурге на Новый год акция по туристическому кешбэку. Она заканчивается 5 декабря. На карту "Мир", в зависимости от стоимости поездки, может вернуться до 20 тысяч рублей. С учетом скидки, туристы могут позволить себе проживание и в фешенебельной гостинице.Так, тур на четыре дня на двоих с проживание в пятизвездочном отеле можно найти за 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201130/udalenka-1586579202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, гостиницы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, санкт-петербург