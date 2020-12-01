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Страны ОДКБ осудили борьбу с военными памятниками
Страны ОДКБ осудили борьбу с военными памятниками
Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили с осуждением усилий отдельных политических сил по искажению итогов Второй мировой РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T20:34
2020-12-01T20:34
2020-12-01T20:34
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
одкб
в мире
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступили с осуждением усилий отдельных политических сил по искажению итогов Второй мировой войны и назвали неприемлемой целенаправленную "войну" с памятниками и мемориалами на братских захоронениях воинов-освободителей, говорится в заявлении МИД РФ.Первого декабря под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова в формате видеоконференции прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ."С сожалением отмечаем, что в последние годы участились попытки искажения истории и предания забвению уроков той войны. Полагаем, что мировое сообщество должно всемерно препятствовать любым проявлениям неофашизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, а также радикального национализма. Решительно осуждаем любые усилия отдельных политических сил по переписыванию истории и искажению итогов Второй мировой войны", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.Отмечается, что страны выразили глубокую обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого."Считаем неприемлемой целенаправленную "войну" с памятниками и мемориалами на братских захоронениях воинов-освободителей. Попытки переписать историю чреваты повторением трагических ошибок прошлого", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20201127/praga-1586598749.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), одкб, в мире
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ
) выступили с осуждением усилий отдельных политических сил по искажению итогов Второй мировой войны и назвали неприемлемой целенаправленную "войну" с памятниками и мемориалами на братских захоронениях воинов-освободителей, говорится в заявлении МИД РФ.
Первого декабря под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова
в формате видеоконференции прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ.
"С сожалением отмечаем, что в последние годы участились попытки искажения истории и предания забвению уроков той войны. Полагаем, что мировое сообщество должно всемерно препятствовать любым проявлениям неофашизма, шовинизма, всех форм ксенофобии, ненависти, расового и национального превосходства, а также радикального национализма. Решительно осуждаем любые усилия отдельных политических сил по переписыванию истории и искажению итогов Второй мировой войны", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.
Отмечается, что страны выразили глубокую обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен-СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого.
"Считаем неприемлемой целенаправленную "войну" с памятниками и мемориалами на братских захоронениях воинов-освободителей. Попытки переписать историю чреваты повторением трагических ошибок прошлого", - говорится в заявлении.