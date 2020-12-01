https://ria.ru/20201201/otchuzhdenie-1587135921.html

Комитет СФ поддержал закон о штрафах за призыв к отчуждению территорий РФ

Комитет СФ поддержал закон о штрафах за призыв к отчуждению территорий РФ

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T13:01

2020-12-01T13:01

2020-12-01T13:01

россия

андрей клишас

конституция рф

совет федерации рф

павел крашенинников

политика

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ и рекомендовал сенаторам одобрить его 2 декабря.Авторами инициативы стали сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.Закон дополняет Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьей "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Теперь за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут при повторном правонарушении.Штрафы за первичные призывы составят для граждан от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей.Кроме того, закон вводит повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.В июле был принят закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта стали Клишас и Крашенинников. Документ был подготовлен в развитие принятых поправок в Конституцию РФ.

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россия, андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, павел крашенинников, политика