https://ria.ru/20201201/oruzhie-1587178152.html

Косачев объяснил, как НАТО нарушает ДНЯО

Косачев объяснил, как НАТО нарушает ДНЯО

Ядерное оружие США находится в Европе в пяти-шести государствах-союзниках Вашингтона по НАТО, которые таким образом получают доступ к системам, связанным с... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T15:49

2020-12-01T15:49

2020-12-01T15:49

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константин косачев

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сша

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ядерное оружие США находится в Европе в пяти-шести государствах-союзниках Вашингтона по НАТО, которые таким образом получают доступ к системам, связанным с ядерным вооружением, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, отметив, что это нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.Косачев отметил, что формально это оружие находится на вооружении и под командованием США."Но у меня нет никаких сомнений, что это проекты совместного управления. И таким образом неядерные государства, та же Германия, получают если не прямой, то косвенный доступ к системам, связанным с ядерным вооружением. Тем самым нарушается Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - заключил парламентарий.Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО должна прекратить практику так называемых совместных ядерных миссий, поскольку это напрямую нарушает ДНЯО.

https://ria.ru/20200807/1575471461.html

европа

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нато, константин косачев, европа, сша, в мире