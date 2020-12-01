Косачев объяснил, как НАТО нарушает ДНЯО
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ядерное оружие США находится в Европе в пяти-шести государствах-союзниках Вашингтона по НАТО, которые таким образом получают доступ к системам, связанным с ядерным вооружением, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, отметив, что это нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.
"Американское ядерное оружие находится на территории пяти-шести европейских государств – союзников США по НАТО", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе РФ".
Косачев отметил, что формально это оружие находится на вооружении и под командованием США.
"Но у меня нет никаких сомнений, что это проекты совместного управления. И таким образом неядерные государства, та же Германия, получают если не прямой, то косвенный доступ к системам, связанным с ядерным вооружением. Тем самым нарушается Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - заключил парламентарий.
Ранее в МИД РФ заявили, что НАТО должна прекратить практику так называемых совместных ядерных миссий, поскольку это напрямую нарушает ДНЯО.
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