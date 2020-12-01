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В Красноярском крае запустили систему переработки сточных вод в биогумус
В Красноярском крае запустили систему переработки сточных вод в биогумус
На очистных сооружениях города Дивногорска Красноярского края запустили станцию обезвоживания осадков сточных вод. Новое оборудование призвано не только решить... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T08:00
2020-12-01T08:00
хорошие новости
хорошие новости
красноярский край
дивногорск
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На очистных сооружениях города Дивногорска Красноярского края запустили станцию обезвоживания осадков сточных вод. Новое оборудование призвано не только решить проблему неприятного запаха, беспокоившего местных жителей, но и перерабатывать отходы в биогумус. Об этом сообщили на сайте официального регионального портала.Проблема утилизации осадков сточных вод для Дивногорска одна их самых серьезных – очистные сооружения работают в городе с 1976 года, а иловые поля, где размещается биомасса при очистке сточных вод, заполнены уже более чем на 90%. В скором времени это могло привести к загрязнению почвы и реки Енисей.Кроме того, от заполненных иловых полей исходил неприятный запах, который доставлял неудобства жителям и гостям города.Технология очисткиТехнологический процесс обезвоживания начинается с воздуходувной станции, где в короткие сроки происходит минерализация сырого осадка и удаление неприятного запаха. После этого осадок направляется на механическое обезвоживание и экспресс-компостирование в цех переработки.Конечный продукт, близкий по состоянию к биогумусу, поступает на площадку для складирования. В результате очистки объем сырого осадка составляет 120 кубометров в сутки.После механического обезвоживания этот объем сокращается до 4–5 кубометров, а затем направляется на финальную переработку. Благодаря уникальному методу обезвоживания объем осадка удается уменьшить почти в 30 раз.Сейчас на Дивногорском водоканале рассматривается возможность использования обезвоженного осадка для производства органического удобрения.Работа по установке новой станции заняла два года. В 2019-м построили основные производственные объекты и закупили технологическое оборудование, а в этом году возвели площадку складирования и завершили отделку.
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хорошие новости, красноярский край, дивногорск

В Красноярском крае запустили систему переработки сточных вод в биогумус

08:00 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоОчистка сточных вод
Очистка сточных вод - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На очистных сооружениях города Дивногорска Красноярского края запустили станцию обезвоживания осадков сточных вод. Новое оборудование призвано не только решить проблему неприятного запаха, беспокоившего местных жителей, но и перерабатывать отходы в биогумус. Об этом сообщили на сайте официального регионального портала.
Проблема утилизации осадков сточных вод для Дивногорска одна их самых серьезных – очистные сооружения работают в городе с 1976 года, а иловые поля, где размещается биомасса при очистке сточных вод, заполнены уже более чем на 90%. В скором времени это могло привести к загрязнению почвы и реки Енисей.
Кроме того, от заполненных иловых полей исходил неприятный запах, который доставлял неудобства жителям и гостям города.

"Реконструкция очистных сооружений в Дивногорске была крайне важна для территории. Благодаря региональной программе "Чистая вода" нам удалось выполнить эту работу и решить проблему утилизации осадка сточных вод. Объект пока единственный в крае, где применяется такая технология. Мы намерены применить опыт Дивногорска и в других территориях края", – отметил замминистра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Игорь Жуков.

Технология очистки

Технологический процесс обезвоживания начинается с воздуходувной станции, где в короткие сроки происходит минерализация сырого осадка и удаление неприятного запаха. После этого осадок направляется на механическое обезвоживание и экспресс-компостирование в цех переработки.
Конечный продукт, близкий по состоянию к биогумусу, поступает на площадку для складирования. В результате очистки объем сырого осадка составляет 120 кубометров в сутки.
После механического обезвоживания этот объем сокращается до 4–5 кубометров, а затем направляется на финальную переработку. Благодаря уникальному методу обезвоживания объем осадка удается уменьшить почти в 30 раз.
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Сейчас на Дивногорском водоканале рассматривается возможность использования обезвоженного осадка для производства органического удобрения.
Работа по установке новой станции заняла два года. В 2019-м построили основные производственные объекты и закупили технологическое оборудование, а в этом году возвели площадку складирования и завершили отделку.
 
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