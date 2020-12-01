https://ria.ru/20201201/ochistka-1586999219.html

В Красноярском крае запустили систему переработки сточных вод в биогумус

В Красноярском крае запустили систему переработки сточных вод в биогумус

На очистных сооружениях города Дивногорска Красноярского края запустили станцию обезвоживания осадков сточных вод. Новое оборудование призвано не только решить... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:00

2020-12-01T08:00

хорошие новости

хорошие новости

красноярский край

дивногорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1586996404_0:36:1500:880_1400x0_80_0_0_0d3b18d4fd600552cc848603aed28088.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На очистных сооружениях города Дивногорска Красноярского края запустили станцию обезвоживания осадков сточных вод. Новое оборудование призвано не только решить проблему неприятного запаха, беспокоившего местных жителей, но и перерабатывать отходы в биогумус. Об этом сообщили на сайте официального регионального портала.Проблема утилизации осадков сточных вод для Дивногорска одна их самых серьезных – очистные сооружения работают в городе с 1976 года, а иловые поля, где размещается биомасса при очистке сточных вод, заполнены уже более чем на 90%. В скором времени это могло привести к загрязнению почвы и реки Енисей.Кроме того, от заполненных иловых полей исходил неприятный запах, который доставлял неудобства жителям и гостям города.Технология очисткиТехнологический процесс обезвоживания начинается с воздуходувной станции, где в короткие сроки происходит минерализация сырого осадка и удаление неприятного запаха. После этого осадок направляется на механическое обезвоживание и экспресс-компостирование в цех переработки.Конечный продукт, близкий по состоянию к биогумусу, поступает на площадку для складирования. В результате очистки объем сырого осадка составляет 120 кубометров в сутки.После механического обезвоживания этот объем сокращается до 4–5 кубометров, а затем направляется на финальную переработку. Благодаря уникальному методу обезвоживания объем осадка удается уменьшить почти в 30 раз.Сейчас на Дивногорском водоканале рассматривается возможность использования обезвоженного осадка для производства органического удобрения.Работа по установке новой станции заняла два года. В 2019-м построили основные производственные объекты и закупили технологическое оборудование, а в этом году возвели площадку складирования и завершили отделку.

https://ria.ru/20201111/chukotka-1583943693.html

красноярский край

дивногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, красноярский край, дивногорск