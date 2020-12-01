https://ria.ru/20201201/obrazovanie-1587191224.html
Вологодчина получит более полумиллиарда рублей на ремонт школ
Вологодчина получит более полумиллиарда рублей на ремонт школ
Вологодская область получит 540 миллионов рублей из федерального бюджета по нацпроекту "Образование" на обновление оборудования и ремонты в учреждениях... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:42
2020-12-01T16:42
2020-12-01T16:42
вологодская область
кванториум
вологда
вологодская область
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ВОЛОГДА, 1 дек – РИА Новости. Вологодская область получит 540 миллионов рублей из федерального бюджета по нацпроекту "Образование" на обновление оборудования и ремонты в учреждениях образования, сообщила РИА Новости заместитель губернатора Лариса Каманина.По ее словам, проекты региона, одобренные министерством просвещения в ходе конкурсного отбора по национальному проекту "Образование", будут реализованы в течение следующих трех лет."В 2021-2023 годах будут реализованы 1284 проекта. Впервые три детских технопарка "Кванториума" будут созданы на базе школ Череповца в 2021 году и Вологды в 2022-2023 годы. Будут созданы два центра цифрового образования детей "IT-куб": в следующем году - в Соколе, в 2022 году – в Череповце. Порядка 130 центров технологической и естественнонаучной направленностей "Точка роста" появятся в школах, расположенных в малых городах и сельской местности: 44 школы - уже в следующем году, в 2022 году – 43 школы, в 2023 году – 43 школы", - уточнила Каманина.В 124 школах будет внедрена цифровая образовательная среда, в трех коррекционных школах по проекту "Доброшкола" создадут современные кабинеты по предмету "Технология". Более тысячи новых мест появятся в организациях дополнительного образования детей в Череповце, Вологде и трех крупных районах области. Отремонтируют 17 спортивных залов в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.
https://ria.ru/20201113/studenty-1584310335.html
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