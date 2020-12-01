https://ria.ru/20201201/obrazovanie-1587191224.html

Вологодчина получит более полумиллиарда рублей на ремонт школ

Вологодчина получит более полумиллиарда рублей на ремонт школ

​ Вологодская область получит 540 миллионов рублей из федерального бюджета по нацпроекту "Образование" на обновление оборудования и ремонты в учреждениях... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T16:42

2020-12-01T16:42

2020-12-01T16:42

вологодская область

кванториум

вологда

вологодская область

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ВОЛОГДА, 1 дек – РИА Новости. ​ Вологодская область получит 540 миллионов рублей из федерального бюджета по нацпроекту "Образование" на обновление оборудования и ремонты в учреждениях образования, сообщила РИА Новости заместитель губернатора Лариса Каманина.По ее словам, проекты региона, одобренные министерством просвещения в ходе конкурсного отбора по национальному проекту "Образование", будут реализованы в течение следующих трех лет."В 2021-2023 годах будут реализованы 1284 проекта. Впервые три детских технопарка "Кванториума" будут созданы на базе школ Череповца в 2021 году и Вологды в 2022-2023 годы. Будут созданы два центра цифрового образования детей "IT-куб": в следующем году - в Соколе, в 2022 году – в Череповце. Порядка 130 центров технологической и естественнонаучной направленностей "Точка роста" появятся в школах, расположенных в малых городах и сельской местности: 44 школы - уже в следующем году, в 2022 году – 43 школы, в 2023 году – 43 школы", - уточнила Каманина.В 124 школах будет внедрена цифровая образовательная среда, в трех коррекционных школах по проекту "Доброшкола" создадут современные кабинеты по предмету "Технология". Более тысячи новых мест появятся в организациях дополнительного образования детей в Череповце, Вологде и трех крупных районах области. Отремонтируют 17 спортивных залов в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.

https://ria.ru/20201113/studenty-1584310335.html

вологда

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кванториум, вологда, вологодская область