https://ria.ru/20201201/nozh-1587155068.html

В Москве ударивший ножом водителя скорой таксист получил условный срок

В Москве ударивший ножом водителя скорой таксист получил условный срок

Бабушкинский суд Москвы приговорил к условному сроку таксиста, который в ходе дорожного конфликта ударил водителя скорой помощи рукояткой ножа, сообщили РИА... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T14:18

2020-12-01T14:18

2020-12-01T14:18

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к условному сроку таксиста, который в ходе дорожного конфликта ударил водителя скорой помощи рукояткой ножа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным пресс-службы, таксист намеренно воспрепятствовал проезду скорой с включенными проблесковыми маяками, "выражая своими действиями явное неуважение к установленным в обществе правилами поведения". Затем мужчина "достал хозяйственный нож" и, произнося угрозы, "нанес потерпевшему удар рукоятью ножа в голову". После этого он продолжил "преследовать скорую, приблизился и снова продемонстрировал нож в целях устрашения".В суде, отметили в пресс-службе, он виновным себя не признал, отметив, что водитель сам спровоцировал конфликт, а ударил он его, так как тот "вел себя агрессивно, превосходил его в габаритах и, следовательно, в физической силе".Суд признал таксиста виновным в насильственных действиях, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений (статья 116 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (статья 213 УК РФ)."Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Приговор вступил в законную силу", - сказали в суде.

https://ria.ru/20201130/srok-1586895960.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия