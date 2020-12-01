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В Москве ударивший ножом водителя скорой таксист получил условный срок
В Москве ударивший ножом водителя скорой таксист получил условный срок
Бабушкинский суд Москвы приговорил к условному сроку таксиста, который в ходе дорожного конфликта ударил водителя скорой помощи рукояткой ножа, сообщили РИА... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:18
2020-12-01T14:18
2020-12-01T14:18
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы приговорил к условному сроку таксиста, который в ходе дорожного конфликта ударил водителя скорой помощи рукояткой ножа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным пресс-службы, таксист намеренно воспрепятствовал проезду скорой с включенными проблесковыми маяками, "выражая своими действиями явное неуважение к установленным в обществе правилами поведения". Затем мужчина "достал хозяйственный нож" и, произнося угрозы, "нанес потерпевшему удар рукоятью ножа в голову". После этого он продолжил "преследовать скорую, приблизился и снова продемонстрировал нож в целях устрашения".В суде, отметили в пресс-службе, он виновным себя не признал, отметив, что водитель сам спровоцировал конфликт, а ударил он его, так как тот "вел себя агрессивно, превосходил его в габаритах и, следовательно, в физической силе".Суд признал таксиста виновным в насильственных действиях, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений (статья 116 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (статья 213 УК РФ)."Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Приговор вступил в законную силу", - сказали в суде.
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москва, происшествия
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
Бабушкинский суд Москвы
приговорил к условному сроку таксиста, который в ходе дорожного конфликта ударил водителя скорой помощи рукояткой ножа, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным пресс-службы, таксист намеренно воспрепятствовал проезду скорой с включенными проблесковыми маяками, "выражая своими действиями явное неуважение к установленным в обществе правилами поведения". Затем мужчина "достал хозяйственный нож" и, произнося угрозы, "нанес потерпевшему удар рукоятью ножа в голову". После этого он продолжил "преследовать скорую, приблизился и снова продемонстрировал нож в целях устрашения".
В суде, отметили в пресс-службе, он виновным себя не признал, отметив, что водитель сам спровоцировал конфликт, а ударил он его, так как тот "вел себя агрессивно, превосходил его в габаритах и, следовательно, в физической силе".
Суд признал таксиста виновным в насильственных действиях, причинивших физическую боль, из хулиганских побуждений (статья 116 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия (статья 213 УК РФ).
"Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет. Приговор вступил в законную силу", - сказали в суде.