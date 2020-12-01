https://ria.ru/20201201/natsizm-1587098962.html

В Петербурге задержали мужчину за осквернение памятника жертвам нацизма

В Петербурге задержали мужчину за осквернение памятника жертвам нацизма

Сотрудники полиции задержали мужчину, который бил бутылки о памятник в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T10:22

2020-12-01T10:22

2020-12-01T10:22

гумвд

ленинградская область

красносельский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который бил бутылки о памятник в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 30 ноября в полицию Красносельского района обратился очевидец, который сообщил, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы компания людей бьет бутылки о памятник.По этому адресу находится монумент "Эхо", единственный в Петербурге памятник жертвам нацизма.

https://ria.ru/20201123/natsizm-1585888833.html

ленинградская область

красносельский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, красносельский район, санкт-петербург, происшествия