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В Петербурге задержали мужчину за осквернение памятника жертвам нацизма
В Петербурге задержали мужчину за осквернение памятника жертвам нацизма
Сотрудники полиции задержали мужчину, который бил бутылки о памятник в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:22
2020-12-01T10:22
2020-12-01T10:22
гумвд
ленинградская область
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который бил бутылки о памятник в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 30 ноября в полицию Красносельского района обратился очевидец, который сообщил, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы компания людей бьет бутылки о памятник.По этому адресу находится монумент "Эхо", единственный в Петербурге памятник жертвам нацизма.
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гумвд, ленинградская область, красносельский район, санкт-петербург, происшествия