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В Петербурге задержали мужчину за осквернение памятника жертвам нацизма
В Петербурге задержали мужчину за осквернение памятника жертвам нацизма
Сотрудники полиции задержали мужчину, который бил бутылки о памятник в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T10:22
2020-12-01T10:22
гумвд
ленинградская область
красносельский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который бил бутылки о памятник в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.По данным пресс-службы, 30 ноября в полицию Красносельского района обратился очевидец, который сообщил, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы компания людей бьет бутылки о памятник.По этому адресу находится монумент "Эхо", единственный в Петербурге памятник жертвам нацизма.
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ленинградская область
красносельский район
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гумвд, ленинградская область, красносельский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали мужчину за осквернение памятника жертвам нацизма

10:22 01.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали мужчину, который бил бутылки о памятник в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Красносельском районе задержан мужчина, разбивший бутылки о памятник", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, 30 ноября в полицию Красносельского района обратился очевидец, который сообщил, что на перекрестке проспекта Ленина и улицы Свободы компания людей бьет бутылки о памятник.
По этому адресу находится монумент "Эхо", единственный в Петербурге памятник жертвам нацизма.
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"Сотрудники полиции у дома 85 по проспекту Ленина задержали участника данного инцидента. Им оказался 31-летний мужчина без определенного места жительства, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", - сказано в сообщении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
ГУМВДЛенинградская областьКрасносельский районСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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