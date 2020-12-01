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Адвоката, присвоившую деньги сотрудников МЧС, осудили на пять лет
Адвоката, присвоившую деньги сотрудников МЧС, осудили на пять лет
Суд во Владикавказе назначил пять и три года колонии адвокату и ее дочери, присвоившим 33 миллиона рублей, которые сотрудники МЧС РФ отсудили у государства... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T18:30
2020-12-01T18:30
республика северная осетия - алания
следственный комитет россии (ск рф)
европейский суд по правам человека
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владикавказ
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 1 дек - РИА Новости. Суд во Владикавказе назначил пять и три года колонии адвокату и ее дочери, присвоившим 33 миллиона рублей, которые сотрудники МЧС РФ отсудили у государства через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Как сообщает региональное управление СК РФ, этих денег бывшие и действующие спасатели из республиканского главка МЧС РФ добились в качестве компенсации за работу в условиях вооруженного конфликта, но были обмануты юристом и ее дочерью."Собранные доказательства признаны судом достаточными для приговора 63-летней адвокату адвокатской палаты Московской области Таисии Баскаевой и ее 31-летней дочери Фаризе Басиевой… Им назначено наказание в виде пяти и трех лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в релизе.Как установил суд, в феврале 2013 года Страсбургский суд присудил 42 истцам 33 миллиона рублей за "выполнение задач в условиях чрезвычайного положения и вооруженного конфликта в Северной Осетии".Как следует из решения ЕСПЧ, речь о периоде 1993-2001 годах, когда в ряде районов республики действовал режим чрезвычайного положения. В Страсбурге интересы спасателей представляла Баскаева, которая и добилась выплаты указанной суммы.Однако в дальнейшем она, как установил суд, обманом организовала перевод денег на свой личный счет, а доверителей "ввела в заблуждение об истинном размере присужденной каждому из них суммы".После этого она попыталась получить от клиентов расписки о том, что они получили все причитающиеся им деньги, но была разоблачена. Причем поначалу она бежала от следствия, попала в федеральный розыск, но в конце концов задержала в Подмосковье и этапирована в Северную Осетию.При этом фигурантки, как сообщают в СУСК, "необоснованно затягивали срок следствия и под различными предлогами уклонялись от ознакомления с материалами уголовного дела". Однако по решению суда срок ознакомления им был ограничен, и материалы были-таки переданы на рассмотрение.Удалось ли вернуть спасателям 33 миллиона рублей, не уточняется. Прокуратура Северной Осетии при этом сообщает, что на счета и на недвижимость фигуранток наложен арест. В какую сумму оцениваются их активы, не раскрывается.
https://ria.ru/20200728/1575048412.html
https://ria.ru/20201127/sudya-1586624556.html
https://ria.ru/20201126/moshennichestvo-1586370869.html
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республика северная осетия - алания, следственный комитет россии (ск рф), европейский суд по правам человека, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владикавказ, происшествия

Адвоката, присвоившую деньги сотрудников МЧС, осудили на пять лет

18:30 01.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЯТИГОРСК, 1 дек - РИА Новости. Суд во Владикавказе назначил пять и три года колонии адвокату и ее дочери, присвоившим 33 миллиона рублей, которые сотрудники МЧС РФ отсудили у государства через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Как сообщает региональное управление СК РФ, этих денег бывшие и действующие спасатели из республиканского главка МЧС РФ добились в качестве компенсации за работу в условиях вооруженного конфликта, но были обмануты юристом и ее дочерью.
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"Собранные доказательства признаны судом достаточными для приговора 63-летней адвокату адвокатской палаты Московской области Таисии Баскаевой и ее 31-летней дочери Фаризе Басиевой… Им назначено наказание в виде пяти и трех лет лишения свободы соответственно, с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в релизе.
Как установил суд, в феврале 2013 года Страсбургский суд присудил 42 истцам 33 миллиона рублей за "выполнение задач в условиях чрезвычайного положения и вооруженного конфликта в Северной Осетии".
Как следует из решения ЕСПЧ, речь о периоде 1993-2001 годах, когда в ряде районов республики действовал режим чрезвычайного положения. В Страсбурге интересы спасателей представляла Баскаева, которая и добилась выплаты указанной суммы.
Однако в дальнейшем она, как установил суд, обманом организовала перевод денег на свой личный счет, а доверителей "ввела в заблуждение об истинном размере присужденной каждому из них суммы".
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После этого она попыталась получить от клиентов расписки о том, что они получили все причитающиеся им деньги, но была разоблачена. Причем поначалу она бежала от следствия, попала в федеральный розыск, но в конце концов задержала в Подмосковье и этапирована в Северную Осетию.
При этом фигурантки, как сообщают в СУСК, "необоснованно затягивали срок следствия и под различными предлогами уклонялись от ознакомления с материалами уголовного дела". Однако по решению суда срок ознакомления им был ограничен, и материалы были-таки переданы на рассмотрение.
Удалось ли вернуть спасателям 33 миллиона рублей, не уточняется. Прокуратура Северной Осетии при этом сообщает, что на счета и на недвижимость фигуранток наложен арест. В какую сумму оцениваются их активы, не раскрывается.
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