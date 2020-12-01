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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201201/marshrut-1587201151.html
В Ленобласти создадут водный маршрут Вещего Олега
В Ленобласти создадут водный маршрут Вещего Олега
В Ленинградской области приступили к созданию нового водного маршрута, который соединит Старую Ладогу и Лодейное Поле, он будет посвящен князю Новгородскому и... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:21
2020-12-01T17:21
ленинградская область
старая ладога
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области приступили к созданию нового водного маршрута, который соединит Старую Ладогу и Лодейное Поле, он будет посвящен князю Новгородскому и Великому князю Киевскому - получившему прозвище Вещий Олег, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, новый туристического водный путь разрабатывается в рамках историко-культурного проекта "Чистая вода" на средства гранта Ростуризма."Маршрут от Ладожской крепости до кургана Вещего Олега, а для самых смелых — и до Лодейного поля можно будет преодолеть на средневековых ладьях. Проект также включает в себя элементы исторической реконструкции", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что презентация нового историко-культурного туристического маршрута состоится 5 декабря на территории крепости в Старой Ладоге. Гостей ждёт интерактивная программа "Погружение в историю", где желающие смогут попробовать свои силы в боях на мечах и стрельбе из лука, а также увлекательная экскурсия по древней крепости."Автором проекта "Чистая вода" является команда Клуба исторической реконструкции "Морская дружина Рус". Проект является составляющей кластера водного туризма Ленинградской области и направлен на развитие водного и культурно-познавательного туризма в Ленинградской области", — пояснили в пресс-службе.
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старая ладога, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ленинградская область

В Ленобласти создадут водный маршрут Вещего Олега

17:21 01.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковБерег Москвы-реки в московском районе Капотня
Берег Москвы-реки в московском районе Капотня - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области приступили к созданию нового водного маршрута, который соединит Старую Ладогу и Лодейное Поле, он будет посвящен князю Новгородскому и Великому князю Киевскому - получившему прозвище Вещий Олег, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, новый туристического водный путь разрабатывается в рамках историко-культурного проекта "Чистая вода" на средства гранта Ростуризма.
"Маршрут от Ладожской крепости до кургана Вещего Олега, а для самых смелых — и до Лодейного поля можно будет преодолеть на средневековых ладьях. Проект также включает в себя элементы исторической реконструкции", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что презентация нового историко-культурного туристического маршрута состоится 5 декабря на территории крепости в Старой Ладоге. Гостей ждёт интерактивная программа "Погружение в историю", где желающие смогут попробовать свои силы в боях на мечах и стрельбе из лука, а также увлекательная экскурсия по древней крепости.
"Автором проекта "Чистая вода" является команда Клуба исторической реконструкции "Морская дружина Рус". Проект является составляющей кластера водного туризма Ленинградской области и направлен на развитие водного и культурно-познавательного туризма в Ленинградской области", — пояснили в пресс-службе.
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Ленинградская областьСтарая ЛадогаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Ленинградская область
 
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