https://ria.ru/20201201/marshrut-1587201151.html
В Ленобласти создадут водный маршрут Вещего Олега
В Ленобласти создадут водный маршрут Вещего Олега
В Ленинградской области приступили к созданию нового водного маршрута, который соединит Старую Ладогу и Лодейное Поле, он будет посвящен князю Новгородскому и... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T17:21
2020-12-01T17:21
2020-12-01T17:21
ленинградская область
старая ладога
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ленинградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155578/09/1555780919_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_643269a49d49ed0acb61847f6e0a0722.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области приступили к созданию нового водного маршрута, который соединит Старую Ладогу и Лодейное Поле, он будет посвящен князю Новгородскому и Великому князю Киевскому - получившему прозвище Вещий Олег, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, новый туристического водный путь разрабатывается в рамках историко-культурного проекта "Чистая вода" на средства гранта Ростуризма."Маршрут от Ладожской крепости до кургана Вещего Олега, а для самых смелых — и до Лодейного поля можно будет преодолеть на средневековых ладьях. Проект также включает в себя элементы исторической реконструкции", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что презентация нового историко-культурного туристического маршрута состоится 5 декабря на территории крепости в Старой Ладоге. Гостей ждёт интерактивная программа "Погружение в историю", где желающие смогут попробовать свои силы в боях на мечах и стрельбе из лука, а также увлекательная экскурсия по древней крепости."Автором проекта "Чистая вода" является команда Клуба исторической реконструкции "Морская дружина Рус". Проект является составляющей кластера водного туризма Ленинградской области и направлен на развитие водного и культурно-познавательного туризма в Ленинградской области", — пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201130/turtropa-1586953555.html
старая ладога
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155578/09/1555780919_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_3eba5261f89fcd37d12f564ee3366cfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старая ладога, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ленинградская область