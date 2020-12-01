https://ria.ru/20201201/marshrut-1587201151.html

В Ленобласти создадут водный маршрут Вещего Олега

В Ленобласти создадут водный маршрут Вещего Олега

В Ленинградской области приступили к созданию нового водного маршрута, который соединит Старую Ладогу и Лодейное Поле, он будет посвящен князю Новгородскому и... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T17:21

2020-12-01T17:21

2020-12-01T17:21

ленинградская область

старая ладога

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 дек — РИА Новости. В Ленинградской области приступили к созданию нового водного маршрута, который соединит Старую Ладогу и Лодейное Поле, он будет посвящен князю Новгородскому и Великому князю Киевскому - получившему прозвище Вещий Олег, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, новый туристического водный путь разрабатывается в рамках историко-культурного проекта "Чистая вода" на средства гранта Ростуризма."Маршрут от Ладожской крепости до кургана Вещего Олега, а для самых смелых — и до Лодейного поля можно будет преодолеть на средневековых ладьях. Проект также включает в себя элементы исторической реконструкции", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что презентация нового историко-культурного туристического маршрута состоится 5 декабря на территории крепости в Старой Ладоге. Гостей ждёт интерактивная программа "Погружение в историю", где желающие смогут попробовать свои силы в боях на мечах и стрельбе из лука, а также увлекательная экскурсия по древней крепости."Автором проекта "Чистая вода" является команда Клуба исторической реконструкции "Морская дружина Рус". Проект является составляющей кластера водного туризма Ленинградской области и направлен на развитие водного и культурно-познавательного туризма в Ленинградской области", — пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201130/turtropa-1586953555.html

старая ладога

ленинградская область

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старая ладога, федеральное агентство по туризму (ростуризм), ленинградская область