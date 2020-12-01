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https://ria.ru/20201201/maldivy-1587117870.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит новогодний отдых на Мальдивах
Туроператоры рассказали, сколько стоит новогодний отдых на Мальдивах
Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется путешественникам поездка на Мальдивы на Новый год, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T13:15
2020-12-01T13:15
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется путешественникам поездка на Мальдивы на Новый год, сообщает АТОР.В конце ноября цены на туры на новогодние Мальдивы были даже ниже прошлогодних. Однако сейчас в свободной продаже недорогих билетов уже почти не осталось, утверждают участники рынка.В этом году на островах — настоящий российский бум. Наши соотечественники впервые стали лидерами по числу въехавших туристов — их четверть от всех гостей. Так, по данным статистического ведомства страны, с 1 по 15 ноября на Мальдивы прибыли 16159 путешественников, и 4001 из них — из РФ. На втором месте Индия — 2876 отдыхающих.По словам экспертов, рост спроса обеспечивают состоятельные туристы, привыкшие к новогоднему отдыху класса люкс. Они держат сбережения в валюте, потому не сильно пострадали в кризис. Кроме того, мальдивские гостиницы для стимулирования продаж предлагают скидки до 45 процентов. То есть, в валюте отдых на островах обойдется дешевле, чем год назад.Кроме размещения на цену новогодних туров влияет и стоимость авиаперелета. В момент открытия направления и острого дефицита перевозки цены на билеты на праздничные даты были высокие. Но после того как компании получили разрешение на выполнение семи рейсов в неделю, дорога до островов стала дешевле.Сейчас двухнедельные каникулы на Мальдивах можно организовать за 450 тысяч рублей на двоих. Перелет и проживание в гостинице категории четыре звезды включены. Одых в пятизвездочном отеле обойдется примерно на 180 тысяч рублей дороже.
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
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Туроператоры рассказали, сколько стоит новогодний отдых на Мальдивах

13:15 01.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОтдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов
Отдыхающие в отеле Sun Aqua Vilu Reef 5* на одном из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется путешественникам поездка на Мальдивы на Новый год, сообщает АТОР.
В конце ноября цены на туры на новогодние Мальдивы были даже ниже прошлогодних. Однако сейчас в свободной продаже недорогих билетов уже почти не осталось, утверждают участники рынка.
В этом году на островах — настоящий российский бум. Наши соотечественники впервые стали лидерами по числу въехавших туристов — их четверть от всех гостей. Так, по данным статистического ведомства страны, с 1 по 15 ноября на Мальдивы прибыли 16159 путешественников, и 4001 из них — из РФ. На втором месте Индия — 2876 отдыхающих.
По словам экспертов, рост спроса обеспечивают состоятельные туристы, привыкшие к новогоднему отдыху класса люкс. Они держат сбережения в валюте, потому не сильно пострадали в кризис. Кроме того, мальдивские гостиницы для стимулирования продаж предлагают скидки до 45 процентов. То есть, в валюте отдых на островах обойдется дешевле, чем год назад.
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Кроме размещения на цену новогодних туров влияет и стоимость авиаперелета. В момент открытия направления и острого дефицита перевозки цены на билеты на праздничные даты были высокие. Но после того как компании получили разрешение на выполнение семи рейсов в неделю, дорога до островов стала дешевле.
Сейчас двухнедельные каникулы на Мальдивах можно организовать за 450 тысяч рублей на двоих. Перелет и проживание в гостинице категории четыре звезды включены. Одых в пятизвездочном отеле обойдется примерно на 180 тысяч рублей дороже.
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