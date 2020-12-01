https://ria.ru/20201201/litsenzii-1587121932.html
ЦБ может начать выдавать технологическим компаниям лицензии на платежи
ЦБ может начать выдавать технологическим компаниям лицензии на платежи
ЦБ РФ прорабатывает возможность выдачи технологическим компаниям лицензий на совершение платежей, заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:11
2020-12-01T12:11
2020-12-01T12:32
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. ЦБ РФ прорабатывает возможность выдачи технологическим компаниям лицензий на совершение платежей, заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.Также, по ее словам, ЦБ уже в этом году может сформулировать, как это будет выглядеть для участников рынка.Глава Сбербанка Герман Греф последние несколько лет говорил, что для банков основными конкурентами становятся технологические компании, и именно поэтому Сбербанк больше не может оставаться только банком, а должен превратиться в универсальную технологическую компанию. Он также обещал акционерам, что Сбербанк будет бороться с гигантами из Кремниевой долины и "есть их завтрак", но никак не наоборот.Ранее во вторник ЦБ в свою очередь также сообщил, что в ближайшее время планирует опубликовать доклад, который содержит инициативы об изменении порядка допуска к разрешённым для совмещения видам деятельности на финансовом рынке.
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ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости.
ЦБ РФ прорабатывает возможность выдачи технологическим компаниям лицензий на совершение платежей, заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова
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"Рассмотреть вопрос выдачи лицензий технологическим компаниям, например, на совершение платежей, это, мне кажется, очень хорошая мысль, и мы тоже сейчас в Центральном банке эту тему прорабатываем, потому что мы считаем, что конкуренция на рынке платежей должна быть не только между финансовыми организациями, а в принципе может быть между разными игроками", - сказала она в ходе конференции журнала Forbes "Пульс цифровизации".
Также, по ее словам, ЦБ уже в этом году может сформулировать, как это будет выглядеть для участников рынка.
Глава Сбербанка Герман Греф последние несколько лет говорил, что для банков основными конкурентами становятся технологические компании, и именно поэтому Сбербанк больше не может оставаться только банком, а должен превратиться в универсальную технологическую компанию. Он также обещал акционерам, что Сбербанк будет бороться с гигантами из Кремниевой долины и "есть их завтрак", но никак не наоборот.
Ранее во вторник ЦБ в свою очередь также сообщил, что в ближайшее время планирует опубликовать доклад, который содержит инициативы об изменении порядка допуска к разрешённым для совмещения видам деятельности на финансовом рынке.