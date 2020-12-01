https://ria.ru/20201201/lavrov-1587086672.html

Россия надеется, что США начнут считаться с интересами других стран

Россия надеется, что США начнут считаться с интересами других стран

Москва вправе рассчитывать на то, что с приходом новой администрации Вашингтон начнет считаться с легитимными интересами других международных игроков, заявил... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T08:33

2020-12-01T08:33

2020-12-01T08:33

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сергей лавров

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва вправе рассчитывать на то, что с приходом новой администрации Вашингтон начнет считаться с легитимными интересами других международных игроков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью международному информагентству "Казинформ".При этом министр подчеркнул, что обсуждать последствия выборов в США для международных отношений до объявления официальных результатов преждевременно. "Это наша принципиальная позиция. Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий. Прогнозы сами по себе, и тем более на данном этапе, не очень благодатная идея. Тем не менее, если судить по заявлениям и высказываниям Джо Байдена, можно предположить, что внешняя политика США, в случае его победы, будет соответствовать больше тем канонам, которые продвигал в свое время Барак Обама", - сказал он.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20201126/ssha-1586325667.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сергей лавров, джо байден, сша, в мире