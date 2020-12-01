Россия надеется, что США начнут считаться с интересами других стран
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместного заседания коллегий МИД РФ и Белоруссии в Минске
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Москва вправе рассчитывать на то, что с приходом новой администрации Вашингтон начнет считаться с легитимными интересами других международных игроков, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью международному информагентству "Казинформ".
"Как заявил президент Владимир Путин: "Мы все это спокойно в рабочем порядке анализируем, мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией". Разумеется, только на принципах честности, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела. С этой точки зрения мы вправе рассчитывать на то, что Вашингтон начнет, наконец, считаться с легитимными интересами других международных игроков, включая Россию и Казахстан, и их интеграционных объединений", - отметил Лавров.
При этом министр подчеркнул, что обсуждать последствия выборов в США для международных отношений до объявления официальных результатов преждевременно. "Это наша принципиальная позиция. Мы, естественно, внимательно следим за тем, что происходит по ту сторону Атлантики, готовы к любому развитию событий. Прогнозы сами по себе, и тем более на данном этапе, не очень благодатная идея. Тем не менее, если судить по заявлениям и высказываниям Джо Байдена, можно предположить, что внешняя политика США, в случае его победы, будет соответствовать больше тем канонам, которые продвигал в свое время Барак Обама", - сказал он.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
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