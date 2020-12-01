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Тюменский губернатор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе
Тюменский губернатор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе
Рост заболевших COVID-19 в Тюменской области за последние две недели стабилизировался, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Александр... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T19:16
2020-12-01T19:16
2020-12-01T19:25
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коронавирус в россии
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александр моор
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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 1 дек – РИА Новости. Рост заболевших COVID-19 в Тюменской области за последние две недели стабилизировался, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Александр Моор."С начала сентября мы получали рост ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальный рост для Тюменской области – это 173 человека в день. В последние две недели, я говорю это с некоторой осторожностью, мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится", - сказал глава региона.Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мероприятий, которые были реализованы, в частности, ограничениям.За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 161 новый случай заболевания (всего с начала пандемии - 18427). За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр моор, владимир путин, общество
ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 1 дек – РИА Новости.
Рост заболевших COVID-19 в Тюменской области
за последние две недели стабилизировался, рассказал президенту РФ Владимиру Путину
губернатор региона Александр Моор
.
"С начала сентября мы получали рост ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальный рост для Тюменской области – это 173 человека в день. В последние две недели, я говорю это с некоторой осторожностью, мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится", - сказал глава региона.
Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мероприятий, которые были реализованы, в частности, ограничениям.
За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 161 новый случай заболевания (всего с начала пандемии - 18427). За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.