https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587227866.html

Тюменский губернатор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе

Тюменский губернатор сообщил о стабилизации ситуации с COVID-19 в регионе

Рост заболевших COVID-19 в Тюменской области за последние две недели стабилизировался, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Александр... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T19:16

2020-12-01T19:16

2020-12-01T19:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр моор

владимир путин

общество

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ТОБОЛЬСК (Тюменская обл.), 1 дек – РИА Новости. Рост заболевших COVID-19 в Тюменской области за последние две недели стабилизировался, рассказал президенту РФ Владимиру Путину губернатор региона Александр Моор."С начала сентября мы получали рост ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальный рост для Тюменской области – это 173 человека в день. В последние две недели, я говорю это с некоторой осторожностью, мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится", - сказал глава региона.Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мероприятий, которые были реализованы, в частности, ограничениям.За минувшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 161 новый случай заболевания (всего с начала пандемии - 18427). За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с коронавирусом. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр моор, владимир путин, общество