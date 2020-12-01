https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587158567.html
На Москву и Петербург приходится 40% новых заболевших COVID-19
На Москву и Петербург приходится 40% новых заболевших COVID-19
На Москву и Петербург в настоящее время приходится порядка 40% от ежесуточного количества новых заболевших коронавирусом в целом по стране, заявила глава... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T14:30
2020-12-01T14:30
2020-12-01T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. На Москву и Петербург в настоящее время приходится порядка 40% от ежесуточного количества новых заболевших коронавирусом в целом по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах РФ - в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточно регистрируемого количества вновь выявленных пациентов", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.По ее словам, в динамике эпидпроцессов в России видно замедление темпов роста заболеваемости, однако его среднесуточный показатель очень различен в разных субъектах."Если в целом по РФ в среднем за прошедшую неделю было 17,8 (выявленных случаев – ред.) на 100 тысяч населения, в Республике Татарстан - 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тысяч населения. То есть эпидситуация коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всем 85 субъектам РФ", - добавила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201027/kovarstvo-1581832069.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, санкт-петербург