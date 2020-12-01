https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587120247.html
В Барнауле пациентам с COVID-19 начали выдавать бесплатные лекарства
В Барнауле пациентам с COVID-19 начали выдавать бесплатные лекарства
Пациентам с подтвержденным коронавирусом или схожими симптомами в Барнауле, проходящим лечение амбулаторно, начали выдавать бесплатные лекарства, сообщает... РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T12:03
2020-12-01T12:03
2020-12-01T12:03
распространение нового коронавируса
алтайский край
барнаул
общество
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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Пациентам с подтвержденным коронавирусом или схожими симптомами в Барнауле, проходящим лечение амбулаторно, начали выдавать бесплатные лекарства, сообщает краевое правительство.Если у пациента диагноз лабораторно не подтвержден, но присутствует как минимум два симптома, сходных с коронавирусом, ему будут давать бесплатные препараты. В настоящее время на дому лечат пациентов с легкой и со средней степенью тяжести заболевания. Набор препаратов разработан под ту или иную степень тяжести на основе методических рекомендаций Минздрава России."Если пациент вызывает врача или бригаду неотложной помощи, медики приезжают к нему, уже имея наборы для разной степени тяжести заболевания, ведь изначально по телефону они ее определить не могут. После того, как больной проходит осмотр, ему ставят диагноз и выдают набор препаратов. Вторая модель - когда пациент обращается в медицинскую организацию через фильтр-бокс. В этом случае ему тоже ставят диагноз и выдают набор в зависимости от тяжести заболевания", - цитирует пресс-служба правительства слова начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава региона Жанны Вахловой.Алтайскому краю из федерального бюджета выделено более 87 миллионов рублей на закупку лекарств для лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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алтайский край, барнаул, общество
БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости.
Пациентам с подтвержденным коронавирусом или схожими симптомами в Барнауле
, проходящим лечение амбулаторно, начали выдавать бесплатные лекарства, сообщает краевое правительство.
"Сегодня, 1 декабря, поликлиники Барнаула начнут выдачу бесплатных лекарственных препаратов пациентам, находящимся на амбулаторном лечении. Медикаменты будут получать те пациенты, у которых уже подтвержден COVID-19, и те, которые имеют сходные с ним симптомы", - говорится в сообщении.
Если у пациента диагноз лабораторно не подтвержден, но присутствует как минимум два симптома, сходных с коронавирусом, ему будут давать бесплатные препараты. В настоящее время на дому лечат пациентов с легкой и со средней степенью тяжести заболевания. Набор препаратов разработан под ту или иную степень тяжести на основе методических рекомендаций Минздрава России.
"Если пациент вызывает врача или бригаду неотложной помощи, медики приезжают к нему, уже имея наборы для разной степени тяжести заболевания, ведь изначально по телефону они ее определить не могут. После того, как больной проходит осмотр, ему ставят диагноз и выдают набор препаратов. Вторая модель - когда пациент обращается в медицинскую организацию через фильтр-бокс. В этом случае ему тоже ставят диагноз и выдают набор в зависимости от тяжести заболевания", - цитирует пресс-служба правительства слова начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава региона Жанны Вахловой.
Алтайскому краю
из федерального бюджета выделено более 87 миллионов рублей на закупку лекарств для лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.