https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587120247.html

В Барнауле пациентам с COVID-19 начали выдавать бесплатные лекарства

В Барнауле пациентам с COVID-19 начали выдавать бесплатные лекарства

Пациентам с подтвержденным коронавирусом или схожими симптомами в Барнауле, проходящим лечение амбулаторно, начали выдавать бесплатные лекарства, сообщает... РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T12:03

2020-12-01T12:03

2020-12-01T12:03

распространение нового коронавируса

алтайский край

барнаул

общество

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БАРНАУЛ, 1 дек - РИА Новости. Пациентам с подтвержденным коронавирусом или схожими симптомами в Барнауле, проходящим лечение амбулаторно, начали выдавать бесплатные лекарства, сообщает краевое правительство.Если у пациента диагноз лабораторно не подтвержден, но присутствует как минимум два симптома, сходных с коронавирусом, ему будут давать бесплатные препараты. В настоящее время на дому лечат пациентов с легкой и со средней степенью тяжести заболевания. Набор препаратов разработан под ту или иную степень тяжести на основе методических рекомендаций Минздрава России."Если пациент вызывает врача или бригаду неотложной помощи, медики приезжают к нему, уже имея наборы для разной степени тяжести заболевания, ведь изначально по телефону они ее определить не могут. После того, как больной проходит осмотр, ему ставят диагноз и выдают набор препаратов. Вторая модель - когда пациент обращается в медицинскую организацию через фильтр-бокс. В этом случае ему тоже ставят диагноз и выдают набор в зависимости от тяжести заболевания", - цитирует пресс-служба правительства слова начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению минздрава региона Жанны Вахловой.Алтайскому краю из федерального бюджета выделено более 87 миллионов рублей на закупку лекарств для лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/koronavirus-1587119689.html

алтайский край

барнаул

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алтайский край, барнаул, общество