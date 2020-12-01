https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587107853.html

В Москве за сутки госпитализировали 1376 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1376 человек с COVID-19

Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в Москве за последние сутки, на ИВЛ в больницах находится 431 человек, сообщили в оперативном штабе РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T11:06

2020-12-01T11:06

2020-12-01T11:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в Москве за последние сутки, на ИВЛ в больницах находится 431 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Также еще 13% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет, 4% – старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201201/vaktsina-1587074791.html

москва

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2020

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коронавирус в россии, москва, общество