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В Москве за сутки госпитализировали 1376 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1376 человек с COVID-19
Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в Москве за последние сутки, на ИВЛ в больницах находится 431 человек, сообщили в оперативном штабе РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T11:06
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в Москве за последние сутки, на ИВЛ в больницах находится 431 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Также еще 13% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет, 4% – старше 80 лет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1376 человек с COVID-19

11:06 01.12.2020 (обновлено: 11:13 01.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в Москве за последние сутки, на ИВЛ в больницах находится 431 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 6524 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1376 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 431 человек. 12,7% среди заболевших – дети, 38,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет", - говорится в сообщении.
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Также еще 13% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет, 4% – старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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