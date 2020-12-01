В Москве за сутки госпитализировали 1376 человек с COVID-19
11:06 01.12.2020 (обновлено: 11:13 01.12.2020)
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Более 1,3 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировано в Москве за последние сутки, на ИВЛ в больницах находится 431 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтверждено 6524 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1376 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 431 человек. 12,7% среди заболевших – дети, 38,3% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32% – от 46 до 65 лет", - говорится в сообщении.
Также еще 13% от числа заболевших составляют люди в возрасте от 66 до 79 лет, 4% – старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.