https://ria.ru/20201201/koronavirus-1587088786.html

В Москве еще 6225 пациентов вылечились от COVID-19

В Москве еще 6225 пациентов вылечились от COVID-19

Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 458 тысяч человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по РИА Новости, 01.12.2020

2020-12-01T09:04

2020-12-01T09:04

2020-12-01T09:08

распространение нового коронавируса

москва

общество

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МОСКВА,1 дек - РИА Новости. Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 458 тысяч человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество