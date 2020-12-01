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В Москве еще 6225 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 6225 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 458 тысяч человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T09:04
2020-12-01T09:04
2020-12-01T09:08
распространение нового коронавируса
москва
общество
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МОСКВА,1 дек - РИА Новости. Еще 6225 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 458 тысяч человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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